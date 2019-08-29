十部门发文 支持工业互联网安全产业发展

工信部等十部门28日印发《加强工业互联网安全工作的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，到2025年，基本建立起较为完备可靠的工业互联网安全保障体系。其中重点支持工业互联网安全科技创新，促进工业互联网安全产业发展，在汽车、电子信息、航空航天等领域培育若干具有核心竞争力的工业互联网安全企业。
业内指出，目前我国工业互联网产业生态蓬勃发展，应用场景丰富多样，已具备快速发展的基础，但也面临深度应用存在诸多壁垒，安全风险隐患较为突出等问题。其中安全保障能力已成为制约我国工业互联网迈向更高发展水平的一个主要的短板之一。
《意见》指出，到2020年底，工业互联网安全保障体系初步建立。其中，制度机制方面，建立监督检查、信息共享和通报、应急处置等工业互联网安全管理制度，制定设备、平台、数据等至少20项急需的工业互联网安全标准等。技术手段方面，初步建成国家工业互联网安全技术保障平台、基础资源库和安全测试验证环境。
在促进工业互联网安全产业发展上，《意见》指出，充分利用国家和地方网络安全产业园（基地）等形式，打造产学研用协同创新发展平台，形成工业互联网安全对外展示和市场服务能力，培育一批核心技术水平高、市场竞争能力强、辐射带动范围广的工业互联网安全企业。在汽车、电子信息、航空航天、能源等重点领域开展试点示范，并加强应用推广。（记者郭倩）
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