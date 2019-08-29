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百城住宅库存连续8个月同比正增长

2019年08月29日08:43  来源：经济参考报
 

　　随着房地产销售市场淡季走低，全国住宅的库存规模正在持续上升。易居房地产研究院数据显示，截至7月底，受监测的全国100个城市新建商品住宅库存总量为44927万平方米，环比下降0.6%，同比增长6.0%。

　　易居方面指出，当前百城住宅库存规模已呈现连续8个月同比正增长的态势，相比去年同期，去库存的压力略有增加。

　　从不同类型城市来看，截至7月底，一、二、三四线100个城市新建商品住宅库存总量分别为2704、22149和20074万平方米，环比增速分别为-2.6%、-0.4%和-0.5%，同比增速分别为19.7%、2.0%和9.1%。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，三类城市都步入库存同比正增长的通道之中。其中，一线城市预售证管控力度相对减弱，供应放量，库存同比连增14个月。二线城市终结了连续46个月库存同比下降的态势，目前连续三个月出现同比正增长，这说明其库存基本面也在发生变化。三四线城市目前保持了连续9个月的同比正增长态势，库存去化压力略有增加。

　　市场供求态势来看，7月份，100个城市新建商品住宅供应量为4810万平方米，而成交量为5086万平方米。对此，严跃进表示，从7月份单月数据来看，楼市呈现“供小于求”的态势。

　　严跃进表示，受监测的100个城市中，消化周期在36个月以上的城市数量为1个。消化周期在36-18个月的有11个城市，包括漳州、香河等城市。消化周期在18-12个月的有27个城市，包括洛阳、兰州等城市。消化周期在12-6个月的有43个城市，包括江阴、石家庄等城市。消化周期在6个月以下的有18个城市，包括苏州、张家口等城市。

　　“后续随着新增供应的放量，相应库存压力会继续增加。”严跃进预测，8月份的库存基本面预计和7月份差异不大。无论是大型房企还是中小型房企，都会因为此类压力而采取降价促销、以价换量的策略。（记者高伟）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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