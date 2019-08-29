大江东｜特斯拉抢驻，高岛屋留下，外资为何纷来沪上

8月29日，2019世界人工智能大会开幕，科技巨头云集，上海高朋满座。

8月28日出版的《人民日报》用6个整版的图文，细数上海如何“海纳百川，追求卓越”“开放引领 披襟向洋”……

8月20日，自贸区临港新片区挂牌，特斯拉超级工厂之前的抢先入驻，令全球企业眼热。

而上海统计局刚刚发布数据，2019年1-7月，上海市签订外商直接投资合同项目4105个，比上年同期增长58.3%，实到金额114.48亿美元，同比增长13.8%，比全国平均水平7.3%高出6.5个百分点。

两天前，美国Costco中国大陆第一家门店在沪开业５小时，便被市民的热情抢购逼停；原要告别中国的日本知名百货公司高岛屋，突然宣布“重拾信心”“不走了”……

上海天窗大开，高朋云集，无愧“世界会客厅”。那么，外资究竟看中魔都什么呢？大江东工作室走心盘点了八大新亮点！

亮点一：40项开放措施激励服务业外资

8月中旬，《上海市新一轮服务业扩大开放若干措施》公布。柏可林摄

自去年发布《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》，90%政策措施已产生实际效果。

上海市发改委与静安区推出“全球服务商计划”，黄浦区出台“扩大开放50条”……上半年，浦东新区实到外资42.21亿美元，占全市比重超过40%，徐汇、嘉定、奉贤、松江等区实到外资同比涨幅超过10%。

8月，《上海市新一轮服务业扩大开放若干措施》印发，推出7个板块40项开放措施。

很快，高岛屋宣布留在上海；美国最大的连锁会员制仓储量贩店开市客（Costco）中国大陆第一家门店在上海市闵行区开业，一眼望去简直人！从！众！当天，Costco市值涨430亿元……

上海市副市长许昆林说，新一轮服务业领域对外开放，进一步消除上海服务业发展障碍，进一步融入全球价值链分工体系，进一步扩大货物贸易和服务贸易规模，优化贸易结构，进而提升上海的国际贸易竞争力。也有助于打造法治化、全球化、便利化营商环境，提高上海吸引外资的质量和水平。

亮点二：30条政策措施助推跨国公司总部落地

浦江两岸将来要打造成为世界的“会客厅”。詹东华摄

2002年，上海率先推出吸引跨国公司设立地区总部政策。截至今年7月底，上海累计吸引跨国公司地区总部696家、研发中心450家，是中国内地吸引地区总部和外资研发中心最多的城市。

今年1-7月便新增跨国公司地区总部26家、研发中心9家。以地区总部为主的商务服务业实到外资33.25亿美元，占比近1/3，是上海市利用外资的最大领域。

8月13日，《上海市人民政府关于本市促进跨国公司地区总部发展的若干意见》，30条政策措施从三方面优化了跨国公司地区总部认定标准：一是将地区总部母公司总资产要求放宽至2亿美元，将总部型机构母公司总资产要求放宽至1亿美元；二是取消母公司实缴注册资本和管理企业数量要求；三是取消地区总部须为独资企业的限制。

德国连锁超市奥乐齐（ALDI）中国区主席陈有钢特别感兴趣的，是新政第19条：对跨国公司地区总部、总部型机构中的连锁企业，试点实施全市“一照多址”，提升贸易功能突出的地区总部、总部型机构开设连锁店的便利化程度。

奥乐齐，今年已在静安和闵行两区开设两家线下实体店。“以前，要开100家门店就需要100个执照，按照新政只需要1个执照和99个备案，大大减少了工作量，将来我们会开更多店。”奥乐齐摩拳擦掌。

亮点三：设立119.5平方公里自贸区临港新片区

自贸区临港新片区。朱全春摄

8月6日，《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区总体方案》公布；8月20日，上海自贸区临港新片区正式揭牌，先行启动区域面积为119.5平方公里。

上海市委常委、常务副市长陈寅称，新片区方案明确了五方面税收政策。

与新片区产业发展规划相适应的，是集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等重点行业关键核心环节相关企业，实施一定期限（成立5年内）的企业所得税税率按照15%征收；继续探索个人所得税政策对海外高层次人才的激励效应；积极探索通过自由贸易账户开展投融资以及金融业务的税收政策；新片区方案明确了与国际船舶登记制度相配套的税收制度安排；鼓励贸易自由化便利化，对境外进入新片区海关围网区域的货物保税或免税……

临港新片区，彰显中国开放大旗，也将带来税制、人才等多方面红利。

亮点四：特斯拉等战略性新兴产业纷至沓来

特斯拉超级工厂效果图。

上海的友好姿态，让外资纷至沓来。5月30日，辉瑞成熟药物业务全球总部——辉瑞普强管理有限公司在静安区亮相。这是辉瑞集团首次将业务板块的全球管理中心设在美国之外。

8月19日，上海临港特斯拉超级工厂项目（一期）顺利取得首张综合验收合格证———动力站房综合验收合格证。从平台申报到取证，仅用3个自然日，距离签订土地出让合同仅仅10个月。

“短短几个月，完成了厂房建造、设备进场和安装调试，对特斯拉、对上海，都是全新的尝试，我们计划年底要出车。”特斯拉全球副总裁陶琳称。

上半年，上海市工业战略性新兴产业中，生物产业在外资原研药企拉动下，产值比去年同期增长7.6%；新能源汽车产业产值同期增长6.7%；智能电网产值增14.0%，云计算增14.8%。新兴服务业中，上半年电子商务交易额同期增长16.9%。

亮点五：金融新政引来海外“金凤凰”

俯瞰陆家嘴（浦东新区文旅局供图）

8月5日，摩根大通2.41亿元成功竞得上海国际信托挂牌出售的上投摩根基金管理有限公司2%股权，将持有该基金51%股权，成为控股股东，而上投摩根也成为我国首家外资控股公募基金。

早在5月，全球领先的资产管理机构法巴资管、荷兰最大的资产管理机构荷宝资产、韩国最大的资管机构未来资产等十家境外知名资管机构与陆家嘴金融城签署合作备忘录，将以浦东为基地扩大在华业务，共建全球最优资管生态圈。

目前，51家国际知名管理机构在陆家嘴设立了71家外商独资资产管理公司，全球排名前十的管理机构，有9家落户。

“陆家嘴正成为全球知名资管公司开拓中国业务的区域中心，所以我们来了。”法巴资管上海负责人何昭说。

上海全球金融中心定位，给了诸多海外“金凤凰”一系列利好政策加持。

今年初，中国人民银行、国家发改委等8部门联合发布《上海国际金融中心建设行动计划（2018—2020年）》。2020年，上海基本确立以人民币产品为主导、具有较强金融资源配置能力和辐射能力的全球性金融市场地位。

7月，国务院金融稳定发展委员会办公室发布进一步扩大金融业对外开放举措，11条金融业对外开放措施涉及银行、保险、券商、基金、期货、信用评级等多个领域。

8月，上海市促进跨国公司地区总部发展若干意见中，13条政策与人民银行、外汇管理局职能相关，涵盖外汇管理、金融市场、跨境人民币业务等内容。

亮点六：上海位列2019中国城市营商环境指数首位

《2019中国城市营商环境指数评价报告》排名前十的城市（中国战略文化促进会、中国经济传媒协会等联合发布）。

3月，上海发布《着力优化营商环境加快构建开放型经济新体制行动方案》，提出88项改革举措和建议。上半年，2019年版外商投资准入负面清单发布；浦东改革开放再出发20条意见出台；8月，新一轮服务业扩大开放措施和跨国公司地区总部等政策火热落地……

根据世界银行评价，2018年中国营商环境世界排名升至第46位，开办企业便利度排名第28位，比上年度提升65位。5月出炉的《2019中国城市营商环境指数评价报告》显示，上海位列头名。

浦东全力打造“世界的会客厅”，也给营商环境“加分”。

优质文化展示地、时尚体验集中地、品质生活营造地……浦东滨江3个公共空间“望江驿”令人惊艳；漫步云端，上海中心52层上海朵云书院，有着与伦敦书评书店同步上新的英文书籍；陆家嘴“融书房”，被作家叶辛称为上海人的精神家园，国际国内知名金融、文化名人定期高质量思想激荡……

“一带一路”电影周 浦东新区文旅局供图

“一带一路”电影周，国际上十多位获奖演员游览浦东，对近30年巨变惊叹不已；2019射箭世界杯赛上海站冠军和参赛选手、国际箭联官员20多人漫步望江驿，大声说出：我爱上海、我爱浦东！还有上海半程马拉松赛、世界环球马术冠军赛、2019DOTA2国际邀请赛，即将举办的环法自行车中国赛等……让浦东这个大会客厅应接不暇。

亮点七：全球最聪明大脑集聚上海

世界人工智能大会会场（大会主办方 供图）

联合国工发组织总干事李勇，特斯拉CEO马斯克，图灵奖得主罗杰·雷迪，机器学习之父、卡内基梅隆大学计算机学院院长汤姆·米歇尔，递归神经网络之父、瑞士人工智能实验室IDSIA科研主任于尔根·施密德胡伯等学术界领军人物50多位，产业界领袖100多位齐聚8月29日开幕的2019世界人工智能大会，嘉宾阵容堪称“豪华”。

10月，由世界顶尖科学家协会发起、上海市人民政府主办，2019世界顶尖科学家论坛也将在临港举行。

围绕“科技，为了人类共同命运”主题，诺贝尔奖、沃尔夫奖、拉斯克奖、图灵奖、麦克阿瑟奖、菲尔兹奖等世界顶尖科学奖项得主，上百位中外院士科学家、青年科学家，以及全球知名科技企业家、金融家——世界最聪明的大脑将云集上海。

“上海有着为年轻人提供绝佳职业机会的坏境。”世界顶尖科学家协会（WLA）主席、2006年诺贝尔化学奖得主罗杰·科恩伯格说，“我们通过尽可能多支持青年科学家，来推进世界科学发展。”

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管委会副主任陈杰说，临港将全面融入全球创新网络，持续加大科技创新领域开放度，积极建设全球创新协同区，不断提升全球创新策源力。

亮点八：进博会溢出效应——实现进口额752亿元

11月，第二届中国国际进口博览会即将开门纳客。

奔着“越办越好”，招展工作基本完成，参展企业数超过3000家，来自150多个国家和地区。其中世界500强和龙头企业超过250家，展览面积以及签约参展的世界500强数量均超首届，拟发布的新产品、新技术、新服务预计也将超过首届。

上海市政府副秘书长、城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英介绍，上海30多家常年展示交易平台引进了558家首届进博会参展商、13609种商品。截至7月15日，该常年交易平台实现进口额752亿元。

如此敞开怀抱的大上海，外资云胡不来？

(责编：曹昆)