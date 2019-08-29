新中国成立70年来 我国国际地位显著提高

人民网北京8月29日电 （杨曦）国家统计局今日发布新中国成立70周年经济社会发展成就系列报告之二十三——《国际地位显著提高 国际影响力持续增强》。

报告显示，新中国成立70年来，我国经济社会发生了翻天覆地的历史性变化，主要经济社会指标占世界的比重大幅提高，居世界的位次不断前移，国际地位和国际影响力显著提升。在国际形势复杂多变、国际竞争压力不断加大的情况下，我国经济社会发展经受住了各种重大挑战，取得了举世瞩目的发展成就，综合国力显著增强，对国际社会的贡献越来越大，深刻改变了世界经济发展格局。

我国经济增速明显高于世界平均水平，跃居世界经济增长的第一引擎

——我国经济增速明显高于世界平均水平。1979-2012年，我国经济快速增长，年平均增长率达到9.9%，比同期世界经济平均增长率快7.0个百分点，也高于世界各主要经济体同期平均水平。2013-2018年，我国经济持续较快增长，年均增长率为7.0%，明显高于世界同期2.9%的平均增长率。

——我国成为世界经济增长的第一引擎。2013-2018年，中国对世界经济增长的年均贡献率为28.1%，居世界第1位。自2006年以来，中国对世界经济增长的贡献率稳居世界第1位，是世界经济增长的第一引擎。

我国经济实力显著增强，主要总量指标跃居世界前列

——我国国内生产总值跃居世界第二位。2010年，我国超越日本成为世界第二大经济体，并在此后稳居世界第2位，占世界经济总量的比重持续提升。2012年，我国GDP占世界总量的11.4%，2018年，我国GDP占世界总量的15.9%。

——我国主要工农业产品产量跃居世界前列。农业生产大幅增长，谷物、肉类等主要农产品产量居世界第1位。主要工业产品产量大幅增加，跃居世界前列。

——我国对外货物和服务贸易总额跃居世界前列。2018年，我国货物进出口总额为46230亿美元，居世界第1位，占世界比重达到11.8%，比1978年提高11个百分点。2014年，我国服务贸易进出口总额首次跃居世界第2位， 2015-2018年稳居世界第2位。

——我国对外直接投资和外商直接投资居世界前列。2018年，我国对外直接投资额为1298亿美元，居世界第2位。2018年，我国吸引非金融类外商直接投资达1350亿美元，居世界第2位，比1979年提高120位。

——我国出境旅游人数和境外旅游支出居世界第一位。我国入境旅游人数和国际旅游收入逐年增加，2018年，我国国际旅游收入达1271亿美元，比上年增长3.0%。

——现代基础设施建设领跑世界。截至2018年底，我国铁路营业里程达到13.2万公里，其中高铁营业里程达3.0万公里， 占世界高铁总里程的2/3，居世界第1位；公路通车总里程484.7万公里，其中高速公路14.3万公里，位列世界第一。

我国人均国民总收入大幅增加，民生发展水平显著提升

——我国人均国民总收入（GNI）不断迈上新台阶。在世界银行公布的人均GNI排名中，2018年中国排名第71位（共计192个经济体），比1978年（共计188个经济体）提高104位。

——我国教育文化、医疗卫生水平显著提升。我国教育事业获得跨越式发展；婴儿死亡率显著降低，预期寿命大幅提升；居民环境卫生条件持续改善。

——我国贫困人口大幅减少，为世界减贫做出巨大贡献。2018年年末农村贫困人口1660万人，比1978年减少7.5亿人。我国是最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家，为世界减贫事业做出了巨大贡献。

(责编：杨曦、付长超)