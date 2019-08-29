多部门联合印发实施意见推动邮政业高质量发展

人民网北京8月29日电 （记者乔雪峰） 近日，交通运输部、国家邮政局等18个部门联合印发《关于认真落实习近平总书记重要指示推动邮政业高质量发展的实施意见》（简称《意见》），要求各部门把学习贯彻习近平总书记重要指示作为一项重大政治任务。

《意见》从加快结构调整、提高服务质量等6个方面提出了18项重点任务，鼓励规范新业态健康发展，切实推动邮政业转型升级，加快建设交通强国邮政篇。

2022年基本实现建制村电商配送全覆盖

《意见》明确，到2022年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的邮政快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。基本实现邮政“村村直通邮”、快递“乡乡有网点”，通过邮政、快递渠道基本实现建制村电商配送服务全覆盖；建成20家以上的行业科技研发中心，行业自动化分拣率超过90%，电子运单使用基本实现全覆盖；完成寄递渠道安全监管“绿盾”工程建设；智能快件箱投递率上升到12%以上，重点快递企业国内重点城市间实现48小时送达。

到2035年，基本建成现代化邮政快递服务体系，行业科技创新和应用处于世界领先水平，邮政和快递网络覆盖全国城乡、通达世界各国，行业治理体系和治理能力现代化基本实现，拥有若干家具有较强国际竞争力的跨国企业集团，我国在世界邮政业的话语权和影响力进一步提升，进入世界邮政强国行列。

包容审慎监管 快递“上车、上船、上飞机”

《意见》提出，深化“放管服”改革，依托交通运输新业态协同监管联席会议机制，构建完善“包容审慎”的新业态监管格局。强化寄递企业安全主体责任，严格落实“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度。

记者了解到，我国将推动科技创新和产业协同创新，创新交通运输和邮政快递合作模式。加快推广应用自动化分拣设备、机械化装卸设备，推进库存前置、智能分仓、科学配载、线路优化。加快建立完善邮政业与先进制造业、商贸业、现代农业等协同发展机制。推动邮政业与铁路、公路、水路、民航等的行业间标准对接和企业间信息共享。

根据《意见》，我国将推进快递“上车、上船、上飞机”工程，健全以县级分拨中心、乡镇递送节点、村级公共服务点为支撑的农村寄递网络。

弘扬“小蜜蜂”精神 深度挖掘报道凡人善举

《意见》提出，提升寄递末端服务集约化水平、城乡寄递服务均等化水平和跨境寄递服务便利化水平。实施快递“三进”工程，推动社区、机关、企业、高校等有关单位划定专门派件区域或建设快递服务站点。实现国际快递服务通达范围更广、速度更快。

推动绿色发展是重点之一。《意见》提出，到2022年，符合《快递封装用品》系列标准的包装材料应用比例超过95%，85%以上电商快件不再进行二次包装，城市地区快递营业网点设置回收再利用装置和循环中转袋使用基本实现全覆盖。逐步提高铁路等清洁运输方式应用比例，加快构建邮政业绿色发展指标体系、政策体系、标准体系、统计体系和考核体系。

《意见》还要求加强队伍建设。重视从快递员工中发展党员、团员。快递企业应当依法与招用的劳动者签订劳动合同，按时足额支付工资，参加社会保险。优化从业人员工作环境，降低一线员工操作强度。大力弘扬“小蜜蜂”精神，深度挖掘报道“快递小哥”的凡人善举，传播行业正能量。

(责编：乔雪峰、付长超)