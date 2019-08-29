去年全国收费公路通行费收入5552.4亿 收支缺口超4000亿

人民网北京8月29日电 （记者乔雪峰） 为贯彻落实党中央、国务院对政府信息公开和舆情回应的有关要求，依法保障社会公众对收费公路信息的知情权、参与权及监督权，交通运输部汇总整理了2018年全国收费公路统计信息，于2019年8月29日正式发布。

记者从交通运输部获悉，2018年度，全国收费公路通行费收入5552.4亿元，比上年增加422.2亿元，增长8.2%；支出总额9621.8亿元，比上年增加465.1亿元，增长5.1%；通行费收支缺口4069.4亿元。

2018年减免通行费917.8亿元

据悉，2018年末，全国收费公路里程16.81万公里，占公路总里程484.65万公里的3.5%。其中，高速公路13.79万公里，一级公路1.96万公里，二级公路0.97万公里，独立桥梁及隧道951公里，占比分别为82.0%、11.7%、5.7%和0.6%。

在建设投资方面，2018年末，全国收费公路累计建设投资总额88823.5亿元，较上年末净增6479.5亿元，增长7.9%。其中，累计资本金投入27044.7亿元，资本金比例30.4%；累计债务性资金投入61778.8亿元，债务性资金比例69.6%。

2018年度，全国收费公路通行费收入5552.4亿元，比上年增加422.2亿元，增长8.2%；支出总额9621.8亿元，比上年增加465.1亿元，增长5.1%；通行费收支缺口4069.4亿元，比上年增加42.9亿元，增长1.1%。2018年度支出总额中，偿还债务本金5066.7亿元，偿还债务利息2647.9亿元,养护支出589.3亿元，公路及附属设施改扩建工程支出191.4亿元，运营管理支出707.2亿元，税费支出377.3亿元，其他支出41.9亿元，占比分别为52.7%、27.5%、6.1%、2.0%、7.3%、3.9%和0.4%。2018年末，全国收费公路债务余额56913.6亿元，比上年末增加4070.1亿元，增长7.7%。其中，年末银行贷款余额47744.2亿元，年末其他债务余额9169.5亿元，占比分别为83.9%和16.1%。

2018年度，全国收费公路共减免车辆通行费917.8亿元，比上年增加96.1亿元，增长11.7%。其中，鲜活农产品运输车辆减免345.0亿元，重大节假日免收小型客车通行费307.9亿元，其他政策性减免264.9亿元，占比分别为37.6%、33.6%和28.9%。

惠民措施力度持续加大

2018年，交通运输行业深入贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革和降低实体经济企业成本的决策部署，进一步加大惠民措施力度，在继续严格执行鲜活农产品运输“绿色通道”、重大节假日免收小型客车通行费等惠民政策的基础上，推广高速公路差异化收费。全国收费公路共减免车辆通行费917.8亿元，比上年增加96.1亿元，增长11.7%，年通行费减免额占应收通行费总额的14.2%，为降低物流业成本、实惠人民群众出行做出了重要贡献。

2018年末，全国收费公路里程比上年末净增4335公里。其中高速公路里程净增5239公里，增长3.9%；一级公路净减少1074公里，下降5.2%；高速公路占比由2017年末的81.0%上升到82.0%。随着高速公路里程不断增长和普通收费公路逐步到期取消收费，全国收费公路结构进一步优化。其中，北京、天津、辽宁、上海、福建、江西、湖南、重庆等八省（市）已取消了全部一级、二级收费公路，为公众经济高效出行提供了更多选择。

2018年，全国收费公路新增项目中75%以上为高速公路项目。由于新增高速公路造价远高于到期停止收费的一、二级公路，导致收费公路累计建设投资总额和债务本金规模进一步扩大。全国收费公路累计建设投资总额比上年末净增6479.5亿元，增长7.9%，其中，举借银行贷款本金和其他债务本金净增5049亿元，增长8.9%。受高速公路里程增加和投资总额扩大的影响，收费公路债务余额较上年末净增4070.1亿元，增长7.7%，增量和增速均低于2017年的4288.8亿元和8.8%。

2018年度全国收费公路通行费收支缺口为4069.4亿元，比2017年增加42.9亿元，增长1.1%；比2016年减少73.9亿元，下降1.8%。近三年全国收费公路通行费收支缺口分别为4143.3亿元、4026.5亿元和4069.4亿元，总体趋于平稳。

(责编：乔雪峰、付长超)