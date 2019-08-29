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上半年全国贫困县整合相关涉农资金2343亿元 

2019年08月29日10:57  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月29日电 （栗翘楚）财政部网站今日发布数据显示，截至2019年6月底，全国832个贫困县计划整合2019年各类相关涉农资金2749亿元，实际整合资金2343亿元，占计划整合资金规模的85%；已完成支出1129亿元，占实际整合资金规模的48%。

从投向来看，上半年用于农业生产发展方向476亿元，占已完成支出的42%；用于农村基础设施建设方向585亿元，占52%；用于其他方向68亿元，占6%。从实际整合资金来源看，中央财政资金1483亿元，占实际整合资金规模的63%；省级财政资金566亿元，占24%；市县级财政资金294亿元，占13%。

此外数据显示，截至2019年6月底，全国832个贫困县实际整合2018年各级相关涉农资金3283亿元，占计划整合资金规模的98.7%；已完成支出3170亿元，占实际整合资金规模的96.5%。从投向来看，用于农业生产发展方向1158亿元，占已完成支出的37%；用于农村基础设施建设方向1776亿元，占56%；用于其他方向236亿元，占7%。

从各地上报数据看，2019年上半年全国涉农资金投向进一步优化，投向农业生产发展方向的资金占比同比提升3个百分点，投向农村基础设施建设方向的资金占比同比下降1个百分点，初步体现了优先发展产业的要求。

(责编：栗翘楚、付长超)
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