财经观察：价格连涨 市场动荡推动黄金“走红”

近期，作为金融衍生品的黄金期货市场波澜起伏，金价连续上扬，突破多个整数关口。国际贸易争端和经济前景的不确定性令全球投资者担忧情绪不断上升。8月中旬，30年期美国国债收益率跌至约2%的历史低点。同时，美国10年期国债收益率自2007年以来首次低于2年期国债收益率。有业内人士表示，这种长期国债收益率低于短期国债的反常情况，往往被视为是经济衰退的预警信号。

避险情绪攀升 国际金价创近6年新高

8月27日，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日上涨14.6美元，收于每盎司1551.8美元，创下6年多来最高收盘价。

由于投资者的担忧情绪持续升温，作为避险资产的黄金持续受到追捧。自5月底以来，金价已经从每盎司不到1300美元，接连突破1400、1500美元整数大关。

针对近期金价上涨，中银国际研究公司董事长曹远征在接受人民网财经采访时表示，金价从今年5月份开始上涨，究其原因是全球贸易摩擦和世界经济前景的不确定性加大，导致市场担心衰退，避险情绪攀升，资金流入黄金市场，推升了黄金价格。

中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才在接受人民网财经采访时认为，避险需求推动金价继续攀升，出于对全球经济前景的悲观预期，市场避险情绪上升，投资者涌入金市。

西南证券首席研究员张仕元对人民网财经表示，近期金价上涨的主要原因有三：一是全球经济走软，经济波动预期抬头，作为重要的储备工具，黄金持续受到青睐；二是金融产品风险预警，主要经济体十年期国债收益率持续走低，提升了黄金的资产配置价值；三是地缘政治复杂，热点地区局势升温增强了黄金的增持动力。

货币天然是金银 多国增加黄金储备

马克思在《资本论》关于货币的论述中表示，“金银天然不是货币，但货币天然是金银。”金、银等贵金属，由于其具有体积小、价值大、便于携带、久藏不坏、质地均匀、容易分割等优点，在人类历史上曾经长期充当货币的角色。

第二次世界大战末期，以美国为主导的西方国家在全球推行布雷顿森林体系，美元直接与黄金挂钩，各国货币与美元挂钩。在此体系下，纽约逐渐成为了全球黄金交易中心。再加上黄金的运输和储备不易，各国也愿意将黄金储存于美国。随后布雷顿森林体系瓦解，但黄金留在了美国。

作为世界金融体系中的非信用实体金融资产，黄金的重要性不言而喻。欧元发行前夕，欧元区国家集体增持黄金储备，取代美国成为世界第一，借此增强货币发行和流通的信心。随着次贷危机出现，2007年3月开始，多国央行开始连续从纽约联储金库中运回黄金。

据报道，世界黄金协会日前公布的数据显示，今年第二季度全球黄金需求量为1123吨，同比上涨8%。而上半年的需求总量跃升至2181.7吨，创下3年来新高。

据世界黄金协会发布2019年第二季度《黄金需求趋势报告》显示，各国央行继续扩大外汇储备中黄金储备量的趋势仍在延续。今年第二季度，全球各国央行共购入224.4吨黄金，加上第一季度的数据，上半年的央行购金总量达到了374.1吨。与季度历史数据相比，这是全球官方黄金储备净增幅最大的上半年。

根据中国黄金协会发布的数据，2018年全国黄金实际消费量1151.43吨，连续6年保持全球第一位，其中黄金首饰消费量达736.29吨。2019年上半年，全国黄金实际消费量523.54吨，其中黄金首饰358.77吨，同比增长1.97%，，继续保持稳中有升态势。

中国人民银行8月7日发布数据显示，截至7月末，我国黄金储备为6226万盎司，价值888.76亿美元，环比增加32万盎司，为央行连续第8个月增持黄金储备。

据中国国家外汇管理局日前公布的《国家外汇管理局年报（2018）》显示，截至2018 年末，中国黄金储备规模达到1852吨，位居全球第六。关于中国增持黄金储备的主要原因，国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，黄金储备一直是各国国际储备多元化构成的重要部分。黄金兼具金融和商品的多重属性，有助于调节和优化国际储备组合的整体风险收益特性。我们从长期和战略的角度出发，根据需要动态调整国际储备组合配置，保障国际储备的安全、流动和保值增值。

专家预测：金价连续上涨 需警惕全球金融风险

针对未来一段时间的金价走势，曹远征表示，此轮黄金涨势耐人寻味。过去黄金价格走势跟美元指数高度相关，美元指数走强黄金就会变便宜，美元指数走弱黄金就会变贵。但这次是美元指数基本不动，黄金价格出现连续上涨的走势，一定程度上提示要警惕全球金融风险，并要做好应对准备。

徐洪才认为，中长期来看，美元可能具有升值趋势，随着美元升值，黄金价格有下降需求，金价走势还有待观望。

张仕元表示，目前全球经济仍然处于下行周期，经济危机和地缘政治冲突仍然没有完全解除，加上全球货币政策处于转折期，金融市场动荡仍将持续，所以黄金仍然有继续上行的动力。

华泰证券林晓明、黄晓彬的研究报告认为，黄金历史上经历过三次幅度超过 300%的大涨和两次幅度超过 50%的小规模上涨，诱因多为国际性危机事件或重大风险事件的爆发。历次金价上涨的经济背景都较为近似，多伴随着美国 GDP 增速下滑、美国利率下降、美元指数下跌和CPI 同比上涨。当前全球经济环境与此前各次黄金上涨前期的大环境较为相似，预计未来一到两年黄金将会出现较大涨幅。

而民生证券解运亮、毛健发表的研究报告则认为，全球负利率环境和美国实际利率下行提升了黄金的相对配置价值。美国经济进入本轮周期尾声，下行压力加大，美联储再次降息，美元有望进入贬值周期，助推金价上涨。美债期限利差倒挂叠加美股Shiller市盈率处于高位，引发全球金融市场动荡，黄金避险价值凸显。实际利率下行、美元贬值、系统性风险上升三重因素叠加，黄金价格有望维持稳步上行。

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