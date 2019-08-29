商务部多措并举扎实推进商务扶贫

人民网北京8月29日电 脱贫攻坚已经进入决战决胜的关键阶段。商务部党组深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，把商务扶贫作为践行党的初心和使命的务实举措，作为落实落细“不忘初心，牢记使命”主题教育的六项中心任务之一，坚决履行脱贫攻坚政治责任，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，高位推进商务扶贫工作，以实际行动践行商务为民宗旨。

据悉，商务部结合商务扶贫工作实际，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实等主题教育四项重点举措贯穿起来，将商务扶贫不断引向深入。

一是加强学习。把习近平总书记关于扶贫工作的重要论述作为主题教育集中学习研讨的9个专题之一，在全部范围开展集中研讨。部党组率先垂范，2次开展扶贫专题学习研讨，党组书记、部长钟山主持学习，邀请国务院扶贫办副主任欧青平做辅导讲座，各位党组同志深入研讨，通过学习进一步提高脱贫攻坚政治站位，增强推进商务扶贫的自觉性和坚定性。

二是深入调研。部党组对照习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和党中央国务院决策部署，对照贫困地区和贫困群众的期待，围绕商务部牵头的“拓宽农产品营销渠道”、“电商扶贫”两项脱贫攻坚重点任务，深入青海等地的深度贫困地区开展调查研究，召开“三区三州”深度贫困县座谈会，认真检视商务扶贫的问题和困难，提出改进意见和建议。

三是深化整改。对照主题教育专项整治重点6方面问题深入查找，在商务扶贫专项巡视整改基础上，进一步细化提出整改措施，明确主题教育期间需抓紧完成的工作任务，加快整改进度，把深化整改的过程变成推进工作的过程。

四是务求实效。注重强化与有关部门的合作，积极拓展商务扶贫政策资源，加强与中西部省份的纵向联动，深入推进工作落实，不断为贫困地区脱贫攻坚注入新活力、激发新动力。截至今年上半年，电商扶贫带动超过300万贫困人口增收，家政扶贫吸纳贫困地区和农村新增就业超过20万人，对外劳务扶贫务工人员来自贫困县超过3.1万人，4届广交会共对2784家次贫困县企业免收展位费6700万元人民币，带动成交超过13亿美元。

(责编：孙阳、付长超)