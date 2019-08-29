中国信达上半年实现净利润86.9亿元

人民网北京8月29日电 （记者罗知之） 中国信达资产管理股份有限公司昨日发布了2019年中期业绩公告。公告显示，截至2019年6月末，公司总资产达14882.4亿元，上半年实现归属于本公司股东的净利润86.9亿元。

公告称，上半年，中国信达推进业务转型升级，审慎稳健经营，主动提质控速，优化资产负债结构，在保持资本充足和风险可控的基础上，实现了资产规模稳定，利润稳中有升。截至2019年6月末，公司总资产达14882.4亿元，归属于母公司股东权益1613.8亿元，较上年末增加84.3亿元；上半年实现归属于本公司股东的净利润86.9亿元，年化平均股东权益回报率12.62%，年化平均总资产回报率1.28%，分别较2018年增长4.3和0.46个百分点。

上半年，不良资产经营业务总资产达9512.8亿元。不良资产经营业务税前利润达105.1亿元，同比增长2.0%，税前利润率为29.9%，同比增长2.8个百分点。不良资产经营作为中国信达的核心业务，在总资产、收入总额和税前利润中的占比分别为63.9%、66.0%和78.4%。

公告显示，在强化业务开拓同时，中国信达资产周转加速，资产处置效率提升，处置回现和资产净收益较去年同期大幅增长。上半年，收购经营类不良资产净收益65.1亿元，同比增长20.4%。

在推进收购重组类不良资产价值转型方面，中国信达业务稳健发展，收益率稳步提升。截至2019年6月30日，收购重组类不良资产净额2015.5亿元，2019年上半年收购重组类不良资产收入84.4亿元。

此外，中国信达强化资本管理，实时监控各业务板块和产品条线的资本变化情况，确保资本充足，资本运作效率持续提高，核心一级资本充足率和一级资本充足率稳步提升。截至2019年6月末，公司核心一级资本充足率和一级资本充足率为10.43%和13.65%，分别较上年末提高0.22和0.16个百分点。

(责编：罗知之、付长超)