国家税务总局发布新版纳税服务规范 推进办税便利化

近日，国家税务总局发布《全国税务机关纳税服务规范》（3.0版）（以下简称新版纳服规范），针对在“不忘初心、牢记使命”主题教育中检视的问题，切实推出整改举措。聚焦纳税人、缴费人的新需求新期盼，新版纳服规范按照“最大限度便利纳税人，最大限度规范税务人”原则，在保持原有框架体例基础上进行优化调整，鼓励各地创新办税方式，进一步提高办税服务质效。

“简政”再下一城：大幅削减证明资料和跑办事项

按照简政放权要求，新版纳服规范取消“印花税票代售许可审批”和“非居民企业选择由其主要机构场所汇总缴纳企业所得税的审批”两项审批。为有效解决纳税人新办难、注销难问题，新版纳服规范改税务登记为信息报告，推行新办企业“套餐”；改税务注销为清税申报,推行“免办”“即办”“承诺办”，下大力气优化新办注销程序。

其中，新办企业“套餐”在部分地区试点以来，受到纳税人广泛欢迎。在江苏，税务部门推出新办企业“综合套餐”服务，把多次填表、多个流程、多次跑路转化为电子税务局“一键申请”、办税服务厅“一窗出件”、新办纳税人“最多跑一次”。“只要在网上点点鼠标，就把税控盘和发票一次性都领到了。”无锡溯源堂健康科技有限公司办税人员王瑛对新办套餐服务表示满意。

较之前《纳服规范》，新版纳服规范大幅精简纳税人办税资料，70种外部门证明类资料不再需要报送，148个事项实现“最多跑一次”。“简政便民的同时，我们还创新思路转变服务方式，还权还责于纳税人，明确纳税人自主纳税申报缴税、自主选择享受税收优惠等内容，给纳税人更多自主选择权。”税务总局纳税服务司司长孙玉山表示。

据了解，为科学合理制定新版纳服规范，税务总局深入总结各地办税服务经验，将可复制推广的创新经验纳入规范，如深圳税务部门的“非正常户解除前置事项移动办”“拓展在线缴税方式”、重庆税务部门的“一表集成”“要素申报”等，引导各地对标提升纳税服务水平。

“便利”体验更强：招招直指办税痛堵难问题

群众对办税便利程度感受最为直观，税务总局重点聚焦主题教育期间各地反映的办税痛堵难，抓好整改优化提升，并充分体现到新版纳服规范上，打造舒心便捷的税收营商环境。

在整合涉税事项方面，将原国税地税98个共有办税事项由“两次办”“联合办”变为“一次办”，对附加税（费）申报、房产交易申报等34个关联事项实行“串联办”；同时简化办税流程，提供操作指引，整体提升办理效率。

在规范业务流程方面，将业务流程分为受理、办理、反馈、存档4个环节，明确各环节执行步骤；严格落实“窗口受理、内部流转、限时办结、窗口出件”等要求，加强前后台衔接，消除办理流程差异，有效规范纳税服务工作。

在拓展办税渠道方面，加强电子税务局建设，提高网上办税、自助办税比重，明确通过电子税务局、移动端或自助终端办理事项，为纳税人提供多元化办税渠道。

据税务总局税收科学研究所所长李万甫介绍，新版纳服规范公布税收优惠事项清单内容，明确除依法须核准和备案的情形外，一律由纳税人“自行判断、申报享受”，支持减税降费政策落地落细。

如，对增值税退税，规定留抵税额退税时间由20个工作日提速到10个工作日，入库退（免）税时间由20个工作日提速到15个工作日，出口退税时间由20个工作日提速到10个工作日，全面提速增值税退税时限。

“原本需要20个工作日才能拿到退税款，现在一周左右即可到达公司账户。”福建三明外贸发展有限公司负责人刘爱华表示，今年1-7月，该公司收到出口退税款3261万元，为拓展海外市场提供了资金保障。

“管理”苦练内功：重点完善事中事后管理

新版纳服规范制定过程中，税务总局坚持放管服结合，既瞄准办税负担做“减法”，又在后续管理上做“加法”，多举措完善事中事后管理制度，为企业创造公平公正的市场环境。

——强化实名验证。全面推行实名办税，对发票领用、发票代开、税务注销等高风险事项，明确实名验证要求；对其他事项，通过减少报送资料引导办税实名验证，有效甄别办税人员身份信息，对涉嫌虚领虚开发票等违法行为进行“锁定”，既有效防范逃避税风险，又切实保障守法纳税人权益。

——强化管理衔接。将管理措施向纳税人办税事项传递，比如把新办纳税人发票管理、小型商贸批发企业实行辅导期管理等内容纳入规范，明确申领发票的用量和最高开票限额；围绕加强前台风险应对，增加提醒纳税人更正纠错要求，对低风险事项合理提醒，对中高风险事项及时阻断。

——强化信用监管。坚持守信激励、失信惩戒，明确对A、B级纳税人，在发票领用、出口退税、享受税收优惠、留抵退税、税务注销等方面提供便利；对C、D级纳税人，在发票供应、退（抵）税办理、出口退税等方面给予约束，促进纳税人诚信自律。

“诚信太重要了，不能贪一时之利。”浙江龙游灵溪竹木制品厂负责人说。该企业因未按规定时间申报缴税，纳税信用降至C级，导致几笔银行优惠贷款受限。事后该企业补缴了税款、滞纳金和罚款，税务部门经过评估为其修复了纳税信用，企业很快获得了银行贷款用于技术改造。

税务总局有关负责人表示，税务部门将牢固树立以纳税人为中心的理念，在总结第一批主题教育基础上，前后衔接谋划开展好系统第二批主题教育，刀刃向内抓好问题整改，努力为纳税人、缴费人增便利减负担，确保党中央、国务院减税降费等各项决策部署在税务系统落地生根。

(责编：栗翘楚、付长超)