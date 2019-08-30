强行将中美经济脱钩害人害己

本报北京8月29日电 （记者王俊岭）今天，商务部举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰就中美经贸摩擦等热点问题作出最新回应。

针对美方提出要对5500亿美元的中国输美商品加征关税再提高税率，高峰表示，中方的反制手段是充足的，但在当前形势下应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国商品进一步加征关税，防止贸易战继续升级。“中方正就此与美方进行严正交涉。正如中方一再强调，贸易战升级不利于中国，不利于美国，也不利于全世界人民的利益，甚至有可能给世界带来灾难性后果。”高峰说。

高峰表示，中国经济正在从高速增长向高质量发展转变，新旧动能转化趋势不断强化，中国有充满活力的微观基础、具有韧性的巨大回旋空间、充足的宏观政策工具，因此完全有信心、有能力确保经济发展基本面的良好态势。

在被问及如何看待美方要求美国公司将制造业迁回国内或者去其他地方这一问题时，高峰指出，中美互为重要的贸易伙伴和投资来源地，双方利益深度融合，已经形成“你中有我、我中有你”的格局。中美两国的经济联系，不是任何人想切断就可以切断的。如果有人想强行将两国经济脱钩，结果必然是害人害己，不仅严重损害美国企业和人民利益，也将威胁全球产业链供应链安全，危及国际贸易和世界经济。

“我们看到，美国各界人士已经纷纷对上述言论表示反对。中美经贸关系的本质是互利共赢，双方不是零和博弈的对手，而应是互利互惠的伙伴。中方欢迎世界各国包括美国在内的企业在华投资和经营，将继续创造良好的营商环境。”高峰说。

与此同时，在营商环境相关问题上，高峰强调，中国政府加强企业社会信用体系建设，是为了打造更加规范、公平、透明、可预期的法治化的营商环境。中方会切实保护企业的商业秘密和知识产权，依法依规开展工作，对各类市场主体一视同仁，不会对外资企业采取歧视性做法，更不会采取所谓的打压措施。对于合法合规经营的企业，完全不必担心。

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