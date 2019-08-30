超九成央企发布社会责任报告

本报北京8月29日电 （记者邱海峰）29日，国务院国资委、中国社会科学院联合发布的《中央企业社会责任蓝皮书（2019）》显示，截至2019年8月9日，96家中央企业中，已有89家发布了2018年度社会责任报告，发布比例达92.71%，创下历史新高。

根据蓝皮书，尚未发布的7家企业中，有3家企业报告正在编制中，将于年底之前发布；有3家企业的报告发布周期为2年；1家企业成立时间不足三个月，不具备发布条件。

蓝皮书显示，从报告发布次数来看，近七成中央企业社会责任报告发布次数达7次以上，连续性较好。发布次数在10-12次的共26家，占比29.21%；有8家企业报告发布超过12次。从报告内容来看，中央企业社会责任报告完整性表现优秀，利益相关方可以根据社会责任报告知晓企业在报告期间履行社会责任的理念、制度、措施以及绩效；近八成中央企业社会责任报告披露了海外履责实践，部分中央企业还发布了独立的海外社会责任报告。从报告语言的国际化程度来看，2019年中央企业发布的社会责任报告中有35份提供了英文版本，数量有所提升。

蓝皮书研究发现，中央企业社会责任管理更加体系化。80% 的中央企业设立以社会责任工作委员会/领导小组为主要形式的社会责任领导机构，97%的中央企业已确立社会责任主管部门，超90%的中央企业推动下属企业开展社会责任工作，64%的中央企业将社会责任关键指标纳入部门年度工作绩效考核，66%的中央企业保持与利益相关方的定期沟通，84%的中央企业发布过或即将发布专项/议题报告。

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