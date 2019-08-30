累计创造经济效益9940亿元

本报北京8月29日电 （记者李心萍）记者从全面质量管理推进暨中国质量协会成立40周年纪念大会上获悉：从1978年北京清河毛纺织厂第一个质量管理小组试点成立，到2018年，全国4226万个质量管理小组，累计为国家创造可计算经济效益9940亿元。40年来，全国已有3000多万企业员工参加了全面质量管理知识培训考试；9万多名质量专业人员通过质量专业考试评价；7万余家企业加入“用户满意工程”，约有1200万用户参与到企业质量评价活动中。中国质量协会会长贾福兴表示，40年来，我国全面质量管理事业书写了世界质量管理史上的“中国奇迹”。本次大会以“全面质量管理助力高质量发展”为主题，由中国质量协会主办、山东临工工程机械有限公司协办。来自海内外的质量界代表共2000余人参会。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 08 版）

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