70年中国跃居世界经济增长第一引擎

据新华社北京8月29日电 （记者安蓓、陈炜伟）国家统计局29日发布新中国成立70周年经济社会发展成就报告。报告显示，自2006年以来，中国对世界经济增长贡献率稳居世界第一位，成为世界经济增长第一引擎。

新中国成立70年来，我国主要经济社会指标占世界比重大幅提高，国际地位和国际影响力显著提升。报告显示，1961年至1978年，中国对世界经济增长的年均贡献率为1.1%。1979年至2012年，年均贡献率为15.9%，居世界第二位。2013年至2018年，年均贡献率提升至28.1%，居世界第一位。2018年，中国对世界经济增长的贡献率为27.5%，比1978年提高24.4个百分点。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 01 版）

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