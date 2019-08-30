首届全球经济发展与安全论坛大会将于2020年举行

本报北京8月29日电 （记者尚凯元）博鳌亚洲论坛秘书处29日宣布，将在博鳌亚洲论坛框架下设立全球经济发展与安全论坛。首届全球经济发展与安全论坛大会将于2020年在中国举行。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 03 版）

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