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推动市场作用和政府作用有机统一

宋雄伟

2019年08月30日08:18  来源：人民网－人民日报
 

　　充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，坚持有所为、有所不为，努力推动形成市场作用和政府作用有机统一、相互补充、相互协调、相互促进的格局，推动经济社会持续健康发展

　　　　

　　在自由贸易试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点，出台《政府投资条例》规范政府投资管理，加快打造国际化、法治化、便利化的一流营商环境……近期，一系列重大举措的陆续出台，有利于正确处理政府和市场关系，深化“放管服”改革和投融资体制改革，更好贯彻新发展理念。

　　习近平总书记强调，“充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用”。在实践中落实好这一要求，不断增强我国经济创新力和竞争力，离不开市场化改革的逐步加深，让市场在资源配置中发挥决定性作用。一方面要打破行业垄断、进入壁垒等有损维护市场统一的行为，让市场充分高效地配置资源；另一方面，也要防止出现市场秩序不规范、不完善，以不正当手段谋取经济利益的现象。这就需要政府尊重市场规律，努力从管理者转向服务者，用政策引导预期，用规划明确方向，用法治规范市场行为，强化事中事后监管，推进公平准入，在规范市场执法等方面发挥好作用。

　　充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，要坚持有所为、有所不为，努力推动形成市场作用和政府作用有机统一、相互补充、相互协调、相互促进的格局，推动经济社会持续健康发展。为此，要着力提高宏观调控和科学管理的水平，坚持“兜底线”原则。政府要从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，构建起一张安全的社会保障网，让人民群众生活有尊严、有底线。要在民生建设中织密网、建机制，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上不断取得新进展，全面提高基本公共服务共建能力和共享水平，织就密实的民生保障网。同时，积极树立“抓民生也是抓发展”的理念，不断推动民生事业与经济发展的有序衔接。

　　充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，要运用好政府协商机制。民之所望，施政所向。围绕改革发展稳定重大问题和涉及群众切身利益的实际问题，在政府决策之前和决策实施之中广泛协商、凝聚共识，是一种重要民主形式。政府协商有利于增强决策透明度和公众参与度，提高政府治理能力和水平。发挥政府作用，应把政府协商贯穿履行职能全过程，通过完善政府立法工作机制，扩大公众参与，做好信息公开，建立协商渠道等措施，认真倾听各方面意见，积极回应各方面关切，更好地反映社情民意，广泛汇聚各方面智慧和力量，把群众关心的问题变成政府决策的议题，把群众的愿望转化为政府的实际行动，努力建设人民满意的服务型政府。

　　习近平总书记强调，做好改革发展稳定各项工作离不开法治，改革开放越深入越要强调法治。更好发挥政府作用，离不开法治政府建设，要坚持用制度管权管事管人，充分发挥法治的引领和规范作用，加快建设职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信的法治政府，不断增强政府公信力和执行力。

　　（作者为中央党校（国家行政学院）习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心研究员）


　　《 人民日报 》（ 2019年08月30日 05 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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