2019世界人工智能大会举办

本报上海8月29日电 （记者谢卫群、田泓、沈文敏）以“智联世界，无限可能”为主题的2019世界人工智能大会29日在上海开幕。国内外顶尖高校、行业领军企业、国际组织的500余位嘉宾参会，大会将举办超过200场各类论坛和特色活动，分享海内外顶尖专家学者的前沿观点，并设置创新应用展区和智能应用场景体验区，全面展现世界人工智能发展前沿趋势。
长三角、自贸区新片区、科创板，进博会“三大任务一大平台”，是中央交给上海的重托，也是上海的战略优势。人工智能进一步助力落实国家战略，以自贸区新片区为抢滩地，长三角城市圈为发展腹地，科创板为英雄榜，国际进口博览会为嫁接世界产业链的桥梁，上海正在构建连接世界的智能经济生态圈。
同时，以“AI+5G+工业互联网”和“AI+5G+智能制造”为变革引擎，上海着力吸引亚马逊、百度、阿里巴巴、腾讯、科大讯飞、商汤等一批行业创新中心和AI实验室落沪，着力培育威马、依图、深兰、澜起等本土标杆企业，人工智能与实体经济融合的潜在空间巨大。
2019世界人工智能大会上将汇聚300多家海内外重量级企业参展，比上年增加50%，超过1000家行业企业代表参会交流。16家龙头企业成为战略合作伙伴，100余家行业企业与大会达成合作协议。
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