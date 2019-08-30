第九届北京香山论坛10月20日举行

本报北京8月29日电 （记者李龙伊）29日，国防部举行例行记者会，新闻发言人任国强回答了记者提问。任国强首先发布关于今年北京香山论坛的消息。10月20日至22日，中国军事科学学会和中国国际战略学会将联合举办第九届北京香山论坛。本届论坛主题是“维护国际秩序，共筑亚太和平”，特别议题是“中华人民共和国成立70周年与世界和平发展”，将围绕“大国关系与国际秩序”“亚太地区安全风险管控”等议题进行对话交流。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 08 版）

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