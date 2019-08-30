猪肉价格上涨与经贸摩擦无关

●猪肉供应以国内生产为主，从美国进口的猪肉影响微乎其微

●当前非洲猪瘟防控整体良好，全国猪肉市场总体稳定

●生猪生产将逐步恢复

商务部数据显示：8月19日至25日，猪肉批发价格为每公斤31.77元，涨幅为8.8%。当前猪肉价格为何上涨？未来价格走势如何？记者采访了农业农村部相关负责人和有关专家。

有人担心，猪肉价格上涨，是不是受中美经贸摩擦等外部不确定性因素影响？

“从美国进口的猪肉，对我国猪肉市场供应影响微乎其微。当前猪肉价格上涨与中美经贸摩擦无关。” 农业农村部畜牧兽医局监测信息处处长辛国昌说。从总量上看，10年来，我国猪肉进口量总体呈增加趋势，但主要起到供需余缺调节作用，进口猪肉占国内猪肉产量的比重不超过3%，猪肉供应以国内生产为主。

从进口区域看，主要进口来源国较多，包括德国、西班牙、加拿大、巴西、美国、丹麦等。数据显示，2016—2018年，我国从美国进口猪肉分别为21.55万吨、16.57万吨和8.57万吨，分别占国内猪肉产量的0.4%、0.3%和0.16%。

“当前猪肉价格上涨，是受国内市场供给偏紧影响。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥介绍：受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪存栏量和能繁母猪存栏量下降。此外，就市场预期而言，因担心疫情，养殖主体心里没有底，不敢贸然增加生猪存栏数量。

据悉，按照生猪生产规律，从母猪怀孕、仔猪出生，到育肥猪出栏需约10个月。从去年8月初开始，我国发生非洲猪瘟疫情，据农业农村部监测的400个县能繁母猪存栏数据显示：从去年10月开始，能繁母猪存栏同比降幅达到5.9%，超过5%的预警线。随后降幅逐月扩大，今年6月份同比降幅达26.7%。

“这意味着，今年六七月份开始，生猪供应减少问题显现。”辛国昌说，“尽管猪肉供需关系趋紧，但由于禽肉、鸡蛋、牛奶等畜禽产品产量增加，消费结构调整加快，加之进口猪肉及其制品数量也有所增长，肉类市场供给总体有保障。”

当前非洲猪瘟疫情是否得到有效控制？

农业农村部数据显示：今年以来，疫情发生势头明显减缓。截至目前，已及时处置非洲猪瘟疫情153起，扑杀生猪119万头。除4月份外，其他月度新发疫情均保持在个位数。截至8月28日，8月份新发疫情3起。除云南、四川、湖北外，目前其他省份的疫区已全部按规定解除封锁，生猪生产和运销秩序逐步恢复，猪肉市场总体稳定。

“为了有效控制疫情发展，农业农村部会同各地各部门全面落实防控措施，果断处置突发疫情，全链条风险得到有效管控。”辛国昌说，畜禽产品的生产、运输、屠宰、加工到最后的消费，各环节都有针对性的防控和监管措施。

压实政府防控责任，不留监管空白。各地坚持监测排查和日报告制度，全面禁止直接使用餐厨废弃物喂猪，强化调运监管，实行生猪运输车辆备案，严格车辆清洗消毒，落实屠宰环节非洲猪瘟自检和驻场官方兽医制度。截至7月初，共向生猪屠宰企业派出官方兽医32931人，全国在产的6625家屠宰企业全部实现非洲猪瘟自检。

“考虑到猪瘟疫情的影响，未来一段时间，市场供需存在一定缺口。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟分析道。

按照国务院部署，各有关部门和地方政府已出台多项有效举措，在继续加强对非洲猪瘟的防控同时，在增加供给上下功夫，稳定猪价。

在生产环节，加快恢复生猪生产。辛国昌说，切实落实生猪生产扶持政策，对调出大县的规模猪场开展临时性生产救助，加快非洲猪瘟强制扑杀补助发放进度，尽快将补助资金兑现到养殖场（户）。针对养殖企业的资金难题，加强信贷担保支持，落实种猪场和大型规模养殖场贷款贴息政策。

“更重要的是，加快产业转型升级，构建标准化生产体系，提升养殖企业的生产经营能力、抵御风险能力。”辛国昌说。目前，各级政府正在创建生猪标准化示范场，并鼓励和支持有条件的小农户稳步扩大规模，实现产业向规模适度、生产集约、管理先进的方向发展。

在流通环节，优化区域调配。“盘活存量，要在区域调运上做文章。”李国祥介绍：主销区可主动对接主产区，建立稳定产销链条；鼓励相关主体，完善冷链体系建设。

“也可充分发挥消费替代效应，通过调整消费结构，增加禽肉、鸡蛋、牛奶等畜禽产品的消费。”唐建伟说。据农业农村部数据显示：猪肉替代品生产增势明显。据监测，上半年鸡肉产量增长13.5%，水禽增加更快，牛羊肉生产周期长，但也有所增加。

辛国昌介绍：各地稳定生猪生产，做好各类畜产品供给，多渠道满足消费需求。通过政策引导和生产扶持，预计明年生猪生产将逐步恢复，生猪价格将逐步回落。

《 人民日报 》（ 2019年08月30日 08 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)