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浙江：创新赋能高质量发展

2019年08月30日08:19  来源：人民网－人民日报
 

　　图①：湖州市南浔区电梯产业园内，工作人员在调试机器。
　　沈勇强摄
　　图②：钱江新城。
　　资料图片
　　图③：“义乌购”电商平台日益国际化。
　　金祖通摄
　　版式设计：沈亦伶

　　2003年7月10日，在浙江省委十一届四次全会上，习近平同志首次系统提出了进一步发挥“八个优势”，推进“八项举措”。16年来，“八八战略”引领浙江加快理念转换、动能转换、结构转换、效率转换和环境转换，沿着供给侧结构性改革这条主线，全面实施富民强省行动，努力建设富强浙江。大力实施科技、人才、投资新举措，全力打造数字经济“一号工程”，加快传统产业改造提升，大力支持民营企业发展壮大，不断增强浙江经济的内生动力、创新力和竞争力。

　　　　

　　数字经济动力足

　　本报记者 江 南

　　智慧指挥中心大屏幕上，订单、物流信息频频刷新；电梯生产车间内，数字化生产线开足马力。在位于杭州余杭经济技术开发区的西奥电梯，营销总裁陆超翔拿到了新出炉的公司半年成绩单：与去年同期相比，今年上半年订单量增长47%。眼下，每天电梯排产量有170至200台。

　　最近，西奥电梯还与阿里云、科大讯飞等合作，发展智能电梯。这些智能电梯将成为智慧城市一个组成部分，不仅能自动识别乘梯的人流量，提前调度，还能发出预警，阻止危险事故发生。

　　一台智能电梯，浓缩了杭州市近年来持续推动数字产业化、产业数字化和城市数字化“三化融合”的探索实践。

　　本世纪初，杭州着眼产业变革趋势和群众期盼，提出“天堂硅谷”战略，发展信息软件、电子商务等新兴产业。在“八八战略”指引下，杭州以数字经济为“主线”，谋求产业、社会、城市高质量发展。2014年，杭州在全国率先实施信息经济“一号工程”，2018年，又适时提出打造“全国数字经济第一城”。

　　数字经济，已成为杭州转型发展的主动力、经济稳增长的“压舱石”。2018年，全市数字经济核心产业增加值3356亿元，对经济增长贡献率50%以上。今年上半年，全市数字经济核心产业规上企业营业收入4771.63亿元，同比增长19.4%；实现增加值1756亿元，增长15.5%；数字经济核心产业增加值占地区生产总值的比重，从2018年的24.8%升至25.3%。

　　数字经济和制造业正成为杭州高质量发展的“双引擎”，促进产业发展高层次。像从事传统制造业的杭叉集团，搭载数字技术，有了“云叉车”“云仓库”，发货时用“云仓库”定位搜寻叉车仅需2秒。目前，杭州累计实施机器换人项目3493项，推广工业机器人2209台，实施工厂物联网试点733项，“上云”企业超过8万家。

　　数字经济也带动城市服务、社会治理等变革和升级，促进群众生活高品质。杭州“城市大脑”入选国家四大人工智能创新平台，目前已覆盖全市420平方公里，疏解交通拥堵、停车难等“城市病”。去年底，杭州“城市大脑”新发布了综合版，管理城市、服务民生的功能更强大。“20秒景点入园”“30秒酒店入住”……这些数字化带来的新场景，都将成为群众的生活图景。

　　小微企业融资易

　　本报记者 方 敏

　　今年年初，台州市路桥区的地毯生产商赵通明正在发愁扩建厂房的启动资金时，路桥农商银行客户经理来访，推荐他使用“小微快捷贷”。让赵通明想不到的是，在手机银行上简单操作一下，500万元就“秒贷”到手了。

　　1982年，台州出现第一家股份合作制企业后，“无街不市，无巷不贩，无户不商”成为台州经济发展的写照。目前，台州民营经济占全市经济总量95%以上。遍布城乡的小微企业，带动民间资本迅速积累的同时，对金融服务的需求也更加迫切。

　　经商30年的赵通明回忆道：“以前我们小企业想贷点款，太难了。要跑好多趟不说，因为缺少抵押的东西，很难贷到款。”

　　针对小微企业融资需求“短、小、频、急”的特点，台州市金融机构近年来开发出相应的金融产品，助力小微企业融资。

　　小微企业融资难，原因之一是担保难。如今，路桥农商银行探索扩大小微企业的抵质押物品范围后，不用实物抵押，专利权、版权、商标权、排污权等无形资产均可申请抵押贷款。

　　小微企业贷款审批繁琐，也让不少企业头疼。以前，企业贷款要填写授信模板，但模板中许多资料小微企业却无法提供全。怎么办？在椒江区，农商行和当地法院、科技局合作，获得企业更多信息。同时，银行工作人员会主动走访调查，了解企业运转情况后迅速放贷。

　　小微企业贷款能否更便捷？针对500万元以下贷款，路桥农商银行降低信贷门槛，将授信和签约工作前置，推行“一次上门授信、三年循环使用、线上秒借秒还”业务。

　　实施“以税换信，以信换贷”，破解小微贷款担保难；实施“整村整企授信、批量签约”工程，小微企业贷款更方便……目前，台州市44家金融机构，专供小微企业的融资产品多达330多项。截至2019年一季度，台州小微企业、制造业贷款分别为3211亿元、2132亿元，同比增长14%和9%。

　　民营经济发展快

　　本报记者 方 敏

　　8月，漫步温州乐清柳市镇，空气中都有淡淡的海风味道。似是大海给予了柳市人敢闯敢拼的劲头，这个占地92平方公里的小镇，仅经营电器的企业就超过8700家。如今，柳市镇以国内最大的电器产销基地闻名业内。

　　70年前，柳市镇以务农为业，但人均不足5分地。发展工业？但这里缺油少煤，没有原料。柳市镇的老人郑祥青回忆至此，忍不住摇头：“那时候的柳市人，都远走他乡，做泥瓦匠、木匠、鞋匠……”

　　因为穷困，只要有一丝机会，柳市人都舍不得让它溜走。上世纪70年代末，机会来了——“嗅到”市场氛围稍有放开，柳市镇立刻涌现出一批个体经商户。郑祥青就是其中之一。凭着一股韧劲，他把电机线圈生意做得风生水起。照他的话说：“一年就赚成一个万元户！”

　　1978年后，随着改革开放的春风吹进柳市，镇上渐渐冒出了上万家电器产品加工厂。与此同时，一些厂家却用假冒伪劣产品鱼目混珠，影响极坏。随后，柳市镇痛定思痛，毅然关闭数千家门店、执法立案上百起，狠刹假冒伪劣之风。

　　步入新世纪，柳市电器坚持质量为先，愈做愈大。在浙江“八八战略”指引下，柳市更是找准了发展的方向，坚定走高质量发展之路。随后，柳市镇的正泰、德力西、华仪等企业纷纷跻身中国企业500强。

　　企业稳步前行，政府如何找准定位？当“父母官”，还是当“店小二”？“当好‘店小二’！”温州各级党委政府思路明确。近年来，乐清扎实落实1162项“最多跑一次”事项，并向镇村延伸。在柳市镇，通过商事制度改革，28个行业50多个证照“证照联办”……

　　2018年，柳市镇实现地区生产总值293.5亿元，增长9.5%，位列全国综合实力千强镇第十四名。

　　外贸生意机遇多

　　方 敏 蒋守洋

　　商人张吉英在义乌做雨伞生意。上世纪六七十年代，他的父亲一直走街串巷给人修伞、卖伞，类似“鸡毛换糖”的小本生意，做了十几年。直到1978年后，各地的市场逐步放开，父亲又做起了雨伞配件生意。

　　1997年，父亲两次来到义乌，对当时蓬勃兴起的小商品市场有了一定了解。回到家后，他告诉张吉英：“义乌有个大市场，我们去闯一闯”。说干就干，他们在义乌篁园市场租下了一个摊位，开始摆摊卖伞。那一年，张吉英23岁。

　　以前，父子俩的客人大多都在国内，没想到，到义乌不久，张吉英就在市场上结识了第一位外国客商，接到了第一张外贸订单。不懂英语，就借助字典和计算器。就这样，张吉英签下了一份8万元的外贸订单。交货当晚，他去报了一个英语培训班：“我知道，在义乌小商品市场，以后外贸生意少不了。”

　　再往后，义乌的外贸生意果然越来越多。以前，进店采购的外商以中东、非洲的为主，现在，欧美的客商也越来越多。

　　义乌小商品很多，如何能做出品牌？这么多年来，张吉英一直坚持质量为上、服务为上。此外，当地政府大力发展小商品经济，也让更多像张吉英这样的商人们得了实惠。

　　“刚来义乌的时候，我的商铺其实就是个小摊位。8年后，我就随着市场的更新换代，入驻了全新的国际商贸城。以前，我们运货都用三轮车，市场内外都乱哄哄的。现在，大家有了专门的仓库。打个电话，货物就直接送到装货点。而且义乌的物流实在太好了。我们的生意做到哪里，义乌的物流就能通向哪里。”张吉英很感慨。

　　现在，义乌“小商品之都”还在优化升级中。尤其是“义新欧”中欧班列的运行，为张吉英们带来了更多商机：“雨伞是季节性产品，以前走海运要60天，如今通过中欧班列，只需要16天。随着‘一带一路’建设的推进，我的生意已经做到了全球，生意越做越大了。”

　　《 人民日报 》（ 2019年08月30日 11 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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