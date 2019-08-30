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粤港澳大湾区迈向科创高地

2019年08月30日08:20  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　27岁的香港青年吴嘉惠没想到，自己在广州创办的Timetable众创空间开业仅仅三个月，所有办公空间就被一租而空，更没有想到Timetable会成为网红打卡地，在“大众点评”上拥有超高人气和众多粉丝。

　　在香港城市大学经济系学习时，吴嘉惠就曾尝试创业，开发了一款线上教育平台。2017年研究生毕业后，他深感香港市场狭小的局限，于是将目光投向内地，并选择广州作为“根据地”。

　　这一次，吴嘉惠的创业轨迹与粤港澳大湾区的建设规划在时间上不谋而合。

　　2017年7月，《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》签署。今年2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式公布。根据发展规划纲要，建设具有全球影响力的国际科技创新中心是大湾区重要的战略定位。

　　为了实现这一战略定位，纲要提出在大湾区加快国家自主创新示范区与国家双创示范基地、众创空间建设，支持其与香港、澳门建立创新创业交流机制，共享创新创业资源，共同完善创新创业生态，为港澳青年创新创业提供更多机遇和更好条件。

　　Timetable众创空间是广州市天河区港澳青年之家的四家创业基地之一。后者成立于2017年10月，迄今已协助65家港澳青年企业注册落户并投入运营。

　　天河区港澳青年之家创新创业部部长陈经湛介绍，天河区港澳青年之家及其创业基地为港澳创业青年提供创业培训、创业导师辅导、企业孵化、工商注册、创业配套、法律法规咨询、税务咨询、国家政策咨询等一站式服务。

　　澳门年轻人唐一在港澳青年之家的创业基地——专创众创空间的帮助下，来到广州拓展自己的少儿编程教学事业。“澳门的生活很惬意，没有他们的劝说和帮助，我不会有信心踏入广州，也不会这么快打开市场。”他说。

　　广东省科技厅数据显示，今年一季度，广东的科技企业孵化器达980家，众创空间超910家，其中面向港澳青年的创新创业基地有50多家，为港澳青年来大湾区创新创业和落地企业提供更便捷的服务。

　　粤港澳大湾区打造国际科创中心的另一个发展重点，是建设“原始创新高地”。在基础研究领域发力并取得突破，被视为大湾区真正成为全球性科创高地的“顶梁柱”。

　　近年来纷纷落户广东的一批大科学装置，成为这一发展努力的直接见证。在东莞，散裂中子源已经投入使用；在江门，中微子实验站正在紧锣密鼓建设中；在惠州，强流重离子加速器装置也已动工。地方科研主管部门表示，这些大科学装置将推动广东乃至大湾区的基础研究加速前行，从而进一步提升自主创新能力。

　　“目前，大部分省实验室开展的重大关键技术攻关项目，都有港澳高校的科研力量参与。”广东省科技厅副厅长郑海涛说。

　　在大湾区内，一些地区已经朝着科技创新的“支点”嬗变。广州市南沙区就是这样一个“支点”。

　　如果围绕大湾区画一个圆，那么南沙区恰好处在圆心上。目前，这里正在规划建设一座占地99平方公里的科学城。作为科学城的起步阶段，占地约3000亩的明珠科学园将于9月开工，计划在2022年基本建成。

　　广州市南沙区科工信局局长宫尚云说，明珠科学园由广州市和中科院共建。包括南海海洋研究所、华南植物园、广州能源研究所等中科院在广州的科研院所都将集聚到此。

　　在华南植物园主任任海看来，搬迁到南沙是拓展科研平台的良机。“我们将在南沙新建几个研发平台，包括一个为珠三角绿色发展服务的经济植物开发利用平台、一个新的供公众游览参观的植物园，并在此基础上推动成立粤港澳大湾区植物园联盟。”他说。

　　（据新华社广州8月29日电  记者全晓书、王攀、荆淮侨、刘艺炜）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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