“金融知识进万家”活动启动

本报北京8月29日电 （记者徐佩玉）为宣传基础金融知识和风险防范技能，提升消费者金融素养和风险防范意识，中国人民银行、中国银保监会、中国证监会、国家网信办于8月28日共同启动2019年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动。
据介绍，本次活动主要包含以下内容：普及金融基础知识，弘扬金融正能量；开展保险知识普及教育，倡导诚信保险理念；开展私募基金专项教育活动，引导投资者理性投资；防范非法金融活动，及时进行风险提示；数字化开展金融教育，提升普及活动有效性；争做金融好网民，维护清朗网络空间。
央行方面表示，本次活动旨在推动金融知识普及活动有效覆盖到各类金融消费者，尤其关注农民、务工人员、青少年、老年人和残疾人等重点人群，满足人民群众日益增长的金融知识需要，不断提升金融消费者的金融素养，不断增强金融消费者的风险防范意识、责任意识和诚信意识。更加注重利用数字化的手段开展金融知识普及。鼓励各参与主体依托传统媒体和新媒体的宣传作用，形成线上线下融合开展金融知识普及活动的氛围。
此外，活动期间，中国人民银行和腾讯共同开发了微信小游戏“钱袋子保卫战”，通过互动游戏学习金融知识，提升金融素养。
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