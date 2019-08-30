个税缴纳将纳入社会信用管理

近日，国家发改委和国家税务总局联合印发《关于加强个人所得税纳税信用建设的通知》（以下简称“《通知》”），要求强化个人所得税纳税信用协同共治，促进纳税人依法诚信纳税。对个人所得税纳税信用记录持续优良的纳税人，相关部门应提供更多服务便利，依法实施绿色通道、容缺受理等激励措施。
《通知》指出，建立个人所得税纳税信用管理机制，要全面实施个人所得税申报信用承诺制，纳税人需对填报信息的真实性、准确性、完整性作出承诺，承诺的履行情况纳入个人信用记录；建立健全个人所得税纳税信用记录，税务部门以自然人纳税人识别号为唯一标识，以个人所得税纳税申报记录、专项附加扣除信息报送记录、违反信用承诺和违法违规行为记录为重点，依法依规采集和评价自然人纳税信用信息；建立自然人失信行为认定机制，对于情节严重、达到重大税收违法失信案件标准的，税务部门将其列为严重失信当事人，依法对外公示，并与全国信用信息共享平台共享。
同时，有关部门应完善守信联合激励和失信联合惩戒机制，对个人所得税纳税信用记录持续优良的纳税人，相关部门应提供更多服务便利，依法实施绿色通道、容缺受理等激励措施；鼓励行政管理部门在颁发荣誉证书、嘉奖和表彰时将其作为参考因素予以考虑；对个人所得税严重失信当事人,税务部门将推送相关部门，依法依规实施联合惩戒。
关于隐私保护问题，《通知》强调，要加强信息安全和权益维护，依法保护自然人纳税信用信息，加大对信用信息系统、信用服务机构数据库的监管力度，按最小授权原则设定自然人纳税信用信息管理人员权限，保护纳税人个人隐私；对个人所得税纳税信用记录有异议的，纳税人可向税务部门提出异议申请，税务部门应及时反馈；鼓励自然人在规定期限内主动纠正失信行为、消除不良影响，开展信用修复。（记者张均斌）
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