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两部委发文加强个税纳税信用建设 纳税人应关注承诺守信

2019年08月30日10:01  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京8月30日电（记者孙博洋） 日前，国家发改委和税务总局联合印发《关于加强个人所得税纳税信用建设的通知》（下简称《通知》），强化个人所得税纳税信用协同共治，促进纳税人依法诚信纳税。国家发展改革委财政金融和信用建设司、税务总局纳税服务司有关负责人就此进行了相关解读。

相关负责人表示，2019年1月1日起全面施行的新个人所得税法及其实施条例，是党中央、国务院着眼于优化税收制度、推动经济发展、惠及百姓民生作出的一项重大决策部署。加强个人所得税纳税信用建设，有效引导纳税人诚信纳税，公平享受减税红利，既有利于形成个人所得税纳税信用建设合力，保障新个人所得税法及其实施条例的顺利实施，也有利于充分发挥信用监管的基础性作用，推动税务领域信用体系建设迈上新台阶。为此，国家发展改革委联合税务总局印发《通知》，围绕建立个人所得税纳税信用管理机制、完善守信联合激励和失信联合惩戒机制、加强信息安全和权益维护、强化组织实施等方面提出具体要求，有序推动个人所得税纳税信用建设深入开展。

对于《通知》发布后个人所得税纳税人应该关注哪些事项，相关负责人表示有三方面需要关注：

一是事前关注信用承诺。税务部门已在个人所得税自行纳税申报表、个人所得税专项附加扣除信息表等表单中设立了信用承诺书，提示纳税人对填报信息的真实性、准确性、完整性作出承诺。信用承诺的履行情况将纳入个人信用记录。

二是事中注重诚实守信。《通知》规定，税务部门将以个人所得税纳税申报记录、专项附加扣除信息报送记录、违反信用承诺和违法违规行为记录为重点，研究制定自然人纳税信用管理的制度办法。对个人所得税纳税信用记录持续优良的纳税人，税务部门将联合相关部门实施联合激励；对于违反相关法律法规，违背诚实守信原则，存在偷税、骗税、骗抵、冒用他人身份信息等失信行为的当事人，税务部门将列入重点关注对象，依法依规采取行政性约束和惩戒措施；对于情节严重、达到重大税收违法失信案件标准的，税务部门将列为严重失信当事人，依法对外公示，并与全国信用信息共享平台共享，推送相关部门实施联合惩戒。

三是事后关注合法权益。《通知》规定，纳税人对个人所得税纳税信用记录有异议时，可向税务部门提出申请，税务部门将及时回复并反馈结果。与此同时，税务部门将为纳税人提供信用修复渠道，鼓励自然人在规定期限内主动纠正失信行为、消除不良影响，开展信用修复。

(责编：杨曦、付长超)
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