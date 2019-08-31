创新带动民营经济高质量发展

本报北京8月30日电 （记者徐佩玉）30日，在国务院新闻办举办的中外记者见面会上，比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福、天能集团董事局主席张天任、尤尼泰税务师事务所有限公司总裁蓝逢辉均表示，民营经济实现高质量发展的核心在于创新。

王传福表示：“中国民营企业从无到有、从小到大，底子薄、资源少，发展要靠创新。比亚迪自成立之初，一直秉承着‘技术为王 创新为本’的发展理念，努力实现老百姓对美好出行的向往。”

张天任说：“企业为社会作贡献最好的路径，是通过企业自身改革实现创新。如果还用传统的方式发展、管理企业，路只会越走越窄。像我们这种企业，如果不转型、不走绿色发展之路，不可能走到今天。”

蓝逢辉认为，民营经济高质量发展的核心在于技术创新。企业要练好内功，也要进一步拓展国际合作，把好的技术引进来。“仅仅在中国实现领先是远远不够的。要有世界级领先的技术，生产出来的产品才有核心竞争力。”

国家统计局最新发布的报告显示，改革开放以来，中国民营经济经历了从小到大、不断发展的过程，企业数量显著增长。从登记注册类型看，1996年，全国共有私营企业44.3万个，2017年增加到1436.9万个，增长了31.4倍，年均增长18.0%，私营企业占全部企业数量的比重从16.9%增加至79.4%。从控股情况来看，2017年，私人控股企业1620.4万个，占全部企业的比重为89.5%。

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