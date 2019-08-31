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讲优势推政策  谈开放谋发展

烟台在京亮出“自贸区”新名片

2019年08月31日05:19  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京8月30日电　（记者聂传清）30日，中国（山东）自由贸易试验区烟台片区在北京举行政策推介会，面向全球推介其亮点特色与重点载体，推出一揽子先行先试的政策与行动计划，勇当改革创新的“试验田”，全力打造新时代改革开放新高地。

　　8月26日，国务院印发山东等6个新设自由贸易试验区总体方案，济南、青岛、烟台成为山东自贸区三大片区。其中，烟台片区实施范围29.99平方公里，其中包括中韩（烟台）产业园、烟台保税港区西区两个国家级园区。

　　在推介会上，烟台市副市长张代令介绍了山东自贸区烟台片区设立的重大意义、总体方案、特色亮点等。烟台开发区管委副主任林阳概要介绍了烟台片区重点产业、重点载体（七大中心），突出推介“八大行动计划”。

　　区别于其他片区，烟台片区有着鲜明的特色与亮点，该片区叠加了中韩产业园，这在全国自贸区中是唯一一例。张代令表示，烟台片区将高标准建设中韩（烟台）产业园，规划建设中日特色产业园区，推动建立中日韩跨国产业联盟，加强中日韩经贸合作与人文交流，探索中日韩互惠型贸易便利化，力争在创新区域经济合作新路径、新模式方面示范带动。同时聚焦产业优势，推进高端装备制造、新一代信息技术、新材料等产业智能升级，打造智能制造产业发展集聚区；聚焦资源优势，打造全国海洋经济建设“烟台样板”。

　　张代令表示，烟台集首批国家级经济技术开发区、“一带一路”海上重要节点城市、山东新旧动能转换核心区、中韩（烟台）产业园和自贸试验区等5个重要角色于一身，智能制造聚集区、中日韩合作先行区、海洋经济示范区三大特色亮点成一体，正是基于烟台明显的发展优势。

　　如今，烟台已形成装备制造、电子信息、食品、黄金、现代化工、汽车等千亿级产业集群，培育了万华、通用、富士康、现代汽车等一大批知名企业；拥有国家一类开放口岸9个，烟台港与70多个国家和地区的100多个港口直接通航，货物吞吐量达3亿多吨，跻身全国沿海港口吞吐量前十强；烟台蓬莱国际机场年旅客吞吐量达1000万人次；2018年烟台实现地区生产总值7800多亿元，外贸进出口3000多亿元，高质量发展的后劲十足。

　　目前，自贸区烟台片区所在地烟台开发区共有近3000家工业企业，世界500强项目80多个。累计引进高层次人才119人，聚集各类金融机构124家，设立各类基金173支。建立市级以上创新平台211个，其中国家级和省部级工程（技术）研究中心20个。

　　未来的烟台片区怎么干？据林阳介绍，为了在更大范围内进行改革创新实践和探索，自贸区烟台片区围绕推动产业升级、引领创新驱动、打造一流环境，发布了“八大行动计划”，要举全市之力打造“七大中心”，即先进制造产业中心、国际贸易中心、区域金融中心、商事服务中心、国际科创合作中心、国际会展文旅中心、海洋经济创新中心。

(责编：袁勃)
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