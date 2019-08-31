前7月规上互联网企业业务收入同比增20.7%

本报北京8月30日电 （记者韩鑫）记者30日从工信部获悉：1—7月，我国互联网和相关服务业保持稳中向好发展趋势，收入和利润持续两位数增长，研发投入稳步增加。

从总体运行情况来看，1—7月，我国互联网业务收入保持较快增长，规模以上互联网和相关服务企业（简称“互联网企业”）完成业务收入6507亿元，同比增长20.7%，增速比上半年加快2.8个百分点。特别值得关注的是，研发投入增幅保持高位。1—7月，全行业研发投入额达273亿元，同比增长24.5%，增幅持续高于收入增速。

分业务来看，信息服务规模稳步扩大。前7月，包括网络音乐和视频、网络游戏等信息服务收入规模达4338亿元，同比增长21.1%。同时，互联网平台服务收入保持较快增长。前7月，以提供生产服务平台、生活服务平台等为主的企业实现业务收入1583亿元，同比增长14.4%，较上半年提升1.6个百分点。

此外，作为关键应用基础设施的互联网数据中心、云服务、云存储等业务实现快速增长。前7月，互联网企业完成相关的互联网数据服务收入同比增长32%。

《 人民日报 》（ 2019年08月31日 02 版）

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