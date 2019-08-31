大江东｜吸睛吸金！上海50条新政，再让临港新片区升温

热得发烫的临港新片区，8月30日再添一把柴——《关于促进中国（上海）自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见》公布，上海显然是想举全市之力，推动新片区的高质量发展。

大江东工作室再一次提醒看官：新“特区”前途不可限量，对上海乃至全国的拉动及示范作用不可小觑。

临港新片区滴水湖，滴水见日，这里的能量将磅礴扩散。

《若干意见》聚焦管理权限、专业人才、财税金融、规划土地、产业发展、住房保障、基础设施等，形成50条政策措施，配合中央赋予新片区的开放制度和专门政策，打造“要素资源最集聚、体制功能最完善、市场主体最活跃”的经济增长极。

这些举措的份量“重”在哪里？东姐为您转述上海市相关部门负责人的解读。

“政策从优”，保证新片区的政策永远“最新”

上海市常务副市长、临港新片区管委会主任陈寅说，临港地区发展了十多年，市委市政府一直将之作为未来发展的重要载体，2012和2016年出台两轮针对这一地区的“双特”政策，共47条，有力推动了临港经济。

“新政”在“双特”基础上制定。新片区覆盖临港地区，但范围更大。先行启动面积为119.5平方公里，未来覆盖将近873平方公里。“双特”政策适用于原临港地区，而“新政”覆盖范围更大。

陈寅称，新片区战略定位更高——更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，开放创新、智慧生态、产城融合、宜业宜居的现代化新城。“双特”行之有效的继续运用于新片区，并做了优化完善，而一些已在全市实施的，便不再罗列。

临港新片区办事大厅，跑出“加速度”的标语意味深长。

上海市政府副秘书长、发改委主任马春雷说， “‘政策从优’，这在上海市制定政策中第一次出现，也是一项重要创新。它释放了两个重要信号，一是稳定政策预期，另一个是政策不断刷新完善。”

他分析，企业和人才，最怕政策变，最怕政策不可预期。“政策从优”是一条具有前瞻性的兜底性政策条款。50条“新政”，力度非常大，希望把新片区打造成全市政策最有吸引力、制度最有创新性的区域。“政策从优”有利于增强市场信心，帮助企业和人才作出长期决策，参与新片区建设和发展。

另一方面，新片区在实践中会有发展变化，上海其他区域也会加快改革创新，积累形成经验。市委市政府将不断出台新的政策。“政策从优”原则，保证新的政策都可在新片区适用，从而使得新片区政策不断刷新、不断动态完善，因地制宜、因时制策，始终保持政策的鲜活度和吸引力。

面对特定产业和人才，实施特殊财税政策

国务院印发的临港新片区《总体方案》明确，新片区实施具有国际竞争力的税收制度和政策，总体目标是形成“产业+人才+贸易+投资”四位一体、融合发展，与特殊经济功能区的定位相适应的税制格局。

这样的财税安排，公众非常关注。

上海市财政局巡视员袁白薇分析，这一财税政策贴近实际需求，充分体现支持重点产业发展和吸引高端紧缺人才集聚创业的税收政策导向。比如，对具有基础优势的集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节生产研发的企业，从设立之日起，五年内给予按15%的税率征收企业所得税；实施境外人才个人所得税税负差额补贴政策。

冰雪世界在临港新片区动工，将来，这片土地将惊喜不断。

同时，借鉴国际经验，充分体现特殊经济功能区税制设计理念。对境外进入物理围网区内的货物，物理围网区内企业之间货物交易和提供服务实施特殊税收政策。对境内建造的船舶，在中国洋山港登记从事国际运输的视同出口，给予出口退税政策。

为了体现具有较强国际竞争力的开放制度总体要求，新片区将积极探索通过自由贸易账户开展的投融资、金融业业务的税收政策，扩大新片区服务出口增值税的政策适用范围。进一步研究适应境外投资和离岸业务发展的税收政策。

据袁白薇介绍，相关税制安排的具体实施办法，财政部等国家部委正在制定。

上海市委市政府确定建立新片区专项发展资金，五年财政资金总计出资不少于1000亿元。用于新片区内各类产业扶持、创新创业支持、人才引进培养、基础设施和公共设施建设等方面，并进一步加大对研发创新、技术改造、新产品应用等方面的支持力度，助推产业和人才的集聚。

为集聚全球青年人才、高端人才，许多核心领域都有创新突破

50条举措，人才占了12条。

上海市人力资源社会保障局副局长余成斌说，上海连续多年被评为外籍人才眼中最具魅力的中国城市。这次新政，将吸引海外人才、为海外人才提供更好干事创业环境作为重点。

比如，为外籍高校毕业生直接到新片区工作提供更大便利，允许全球高水平大学本科以上优秀毕业生，直接在新片区就业。新片区企业可按有关规定，招收外国学生实习；设立留学人员创业园，园内创办企业的外籍高校毕业生，可直接给予工作许可。

对高科技领域人才、技能人才、新片区产业发展紧缺急需人才，一次性给予两年以上工作许可，不需要每年延期。对外籍留学人员，直接给予最长有效十年的海外人才居住证，力争把新片区打造成国际人才试验区。

经认定的海外高层次人才，可享受居留和出入境便利、绿色通关、便利工作许可等“福利”。稳步开放国际认可的职业资格，实现人员自由执业。

海外高端人才在新片区获得新认证。 谢卫群摄

余成斌说，临港新片区要聚天下英才而用之。

“新政”围绕新片区重点产业布局和人才发展环境两个关键，在全市面上政策基础上，有多方面突破。在居住证转办户籍方面，首次采取两年承诺期，对符合一定工作年限要求的人才，居转户年限由七年缩短到五年，在重点产业布局中的重点单位核心人才，则缩短到三年。居住证积分则将原来临港专项加分政策进一步优化升级，享受政策的年限要求由五年缩短到三年，促进优秀人才更及时享受公共服务待遇。

“三个新突破”，推进金融开放创新

中国银行在临港新片区率先设立分行。谢卫群摄

上海市地方金融监管局副局长李军谈到，“新政”中金融方面有“三个新突破”。

首先，对标国际通行规则，以更高站位推动金融制度创新取得新突破。支持金融机构参照国际通行规则，为新片区内企业和非居民提供相关跨境金融服务，包括跨境发债、跨境投资并购、离岸转手买卖等；探索试点自由贸易账户的税收政策安排。

同时，立足服务实体经济，以更大力度推动重点产业发展取得新突破。直接融资方面，支持设立战略性新兴产业投资平台、优先支持符合条件的企业上市，加大对重点领域企业和项目的资金支持力度；间接融资方面，研究出台对重点产业长期低息贷款等。

还有，聚焦资本项目开放，以更实举措推动贸易投资自由化取得新突破。资金使用方面，支持金融机构和新片区内企业从境外募集的资金及其提供跨境服务取得的收入，自主用于区内境外的经营投资活动；资金汇兑方面，对符合条件的诚信优质企业，经新片区管理机构认定，可试点开展外汇收支便利化。

李军介绍，下一步，将会同国家金融管理部门，结合国务院《总体方案》推进落实，确保上述政策更早、更快落地见效，服务新片区实体经济发展，推进金融开放创新。

（配图除署名者外，均为临港新片区提供）

(责编：袁勃)