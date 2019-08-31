出租汽车行业改革任重道远 营造公平竞争环境是关键

人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰）改革开放以来，我国出租车行业快速发展，成为百姓生活工作的重要交通工具，并为促进城乡经济发展、方便市民出行，发挥着重要作用。

数据显示，截至2018年底，全国共有出租汽车139万辆，年完成客运量达352亿人次，占全国城市客运量的28%。

可以看出，深化出租汽车行业改革事关人民群众出行和社会稳定，一直以来，巡游出租汽车的发展都广受瞩目。如何改、何时改成为行业发展关键，特别是随着网约车新业态的出现，巡游出租汽车行业和企业何去何从，成为业界关注焦点。

“在网约车快速发展背景下，巡游车客运量依然占出租汽车行业总客运量的70%以上。”8月31日，交通运输部运输服务司城市交通管理处处长孟秋在第二届巡游出租汽车改革发展政策研讨会上表示，交通运输部及各级行业管理部门将综合运用行政、经济、信用、数字等监管服务手段，深化巡游车改革。

交通运输部公路科学研究院公路交通发展研究中心主任虞明远则认为，我国出租汽车行业的突出矛盾是新老业态的公平竞争，市场环境尚未形成，巡游车转型升级依然面临困境。从改革策略上，应当“一松一紧”，巡游车以“松绑”为主，对网约车，应当以规范为重。

孟秋表示，当前改革过程中依然存在着经营权改革进度慢、运价调节机制僵化，与新业态存在着不公平竞争等问题，需要社会各界、行业各方面携手探索解决。“深化出租汽车行业改革工作仍任重道远，我们有信心把深化出租汽车行业改革的工作向前推进，推动行业转型升级，更好地让巡游出租车和出租车行业为人民群众的出行服务。”

孟秋从四个方面对巡游出租车行业改革进行了解读。她指出，首先，要加快完善巡游车运价动态调整机制，科学制定、及时调整巡游车运价水平和结构；其次，关爱出租汽车司机，营造良好行业氛围；第三，借助移动互联网推进转型升级，促进运营效率和服务水平提升。第四，通过巡游车数量调整、网约车合规化增量来扩大有效供给，满足高品质、多样化、差异化出行需求。

“从改革路径上，营造公平竞争市场环境是关键。” 虞明远建议，以统一准入条件（如统一驾驶员从业资格管理）、转变价格管理方式（由政府定价向政府指导价过渡）、发挥信息化手段作用（大力发展电召服务）以及提升服务质量等重点，破解巡游车转型升级难题。

“扬召打车是巡游出租车的独特优势，未来依然会是主力出行方式。”嘀嗒出行CEO宋中杰在主题演讲中表示，巡游出租汽车行业转型升级的总体目标应当在充分尊重行业规律基础上，通过“网约打车”和“扬召打车体验升级”两手抓，运用出租车智慧码对扬召数据实行线上化管理，让扬召用户获得和网约一样，甚至超越网约的服务体验。

(责编：郝文文(实习生)、夏晓伦)