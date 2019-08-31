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如何打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战

2019年08月31日17:37  来源：经济日报-中国经济网
 

　　中央财经委员会第五次会议近日召开，研究推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局问题、提升产业基础能力和产业链水平问题。会议提出，要充分发挥集中力量办大事的制度优势和超大规模的市场优势，以夯实产业基础能力为根本，以自主可控、安全高效为目标，以企业和企业家为主体，以政策协同为保障，坚持应用牵引、问题导向，坚持政府引导和市场机制相结合，坚持独立自主和开放合作相促进，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战。

　　提升产业基础能力和产业链水平

　　夯实产业基础能力是更强创新力、更高附加值产业链的根本。7月底召开的中央政治局会议强调，要提升产业基础能力和产业链水平。

　　工业领域的核心基础元器件、关键基础材料、先进基础工艺、产业技术基础，这“四基”是制约我国工业发展的最大瓶颈。核心技术的缺失，意味着话语权的彻底丧失，意味着企业的生死被捏在别人手里。特别是近年来随着新技术革命的发展，新一代信息技术和产业的基础能力更加重要，集成电路设计软件、操作系统、数据库、人工智能算法的重要性甚至超过了不少工业基础能力。

　　与此同时，以智能革命、生态革命为特征的全球新一轮技术革命和产业革命的春风扑面而来，大数据、云计算、物联网、人工智能、数字基因组等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，正在改变人类社会生产力的面貌。

　　所以，此次会议提出，要实施产业基础再造工程，打造具有战略性和全局性的产业链，建立共性技术平台。这是我国经济走向高质量发展的必然要求，也是我国经济应对全球化新挑战的立足之本。

　　发挥企业家精神和工匠精神

　　企业家是市场活动的重要主体，是经济社会发展和进步的重要力量。营造企业家健康成长环境，弘扬优秀企业家精神，更好发挥企业家作用，对深化供给侧结构性改革，激发市场活力，打好产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战具有重要意义。

　　无论哪个国家、哪个地区，企业家都是极为宝贵而又稀缺的社会资源。我们看一个地区有没有发展潜力，不仅在于区位条件和资源禀赋情况，更在于商业氛围和企业家精神。

　　企业家精神就是企业家群体所具有的共同特征，即能力素质、价值取向、思维模式的综合表现，指的是企业家组织建立和经营管理企业的综合才能，是企业营销和运行的文化表述方式，是一种重要而特殊的无形生产要素。那么，在这场攻坚战中，要弘扬什么样的企业家精神呢？

　　一是弘扬企业家爱国敬业、遵纪守法、艰苦奋斗的精神；二是弘扬企业家创新发展、专注品质、追求卓越的精神；三是弘扬企业家履行责任、敢于担当、服务社会的精神。分析这三个“弘扬”，我们可以看到有九个“关键词”。

　　能称之为“企业家”的人，必须有工匠精神、创新精神、冒险天性和勇于承担风险的魄力。一个地区的发展要靠它的企业，一个企业的发展要靠它的企业家，因为企业家精神是企业核心竞争力的唯一真实来源。

　　抓“小”，是大战略

　　小微企业创业和管理成本低，市场应变能力强，具有大企业无可比拟的优势。同时，科技型小微企业蓬勃发展，是经济增长与社会进步的不竭动力。目前，中小微企业已成为很多地区经济增长的助推器和社会稳定的调节器。中小微企业不仅是支撑经济社会发展的基石，也是推动产业结构调整的底层力量，是就业的蓄水池。而科技型小微企业迅速发展，已成为技术进步中最活跃的创新主体。

　　抓“小”，体现的是一种放眼未来的眼界，也体现了慢工出细活的定力。抓经济，既需要抓立竿见影的大项目、大投资，也需要扶持成千上万的小微企业。抓“小”，反应的是一种精神境界，一种创新理念。“亿万千百十，皆起于一。”“小”与“大”，有各自的优势和定位，大项目有大的带动性，小企业有小的辐射力。小企业有大发展，小舞台可以展现大世界。“小”与“大”也是可以互相转化的。

　　为此，很多地方提出“个转企”“小升规”“规升巨”的企业转化和发展计划。要避免大项目、大企业偏好，克服避“轻”就“重”、抓“二”放“三”、重“大”轻“小”的通病，培育一批“专精特新”中小企业。

　　要看到我们的优势

　　实现产业基础高级化、产业链现代化，不会一帆风顺。我国经济具有韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质，经济长期稳定向好的基本面没有变。虽然外部环境变化带来严峻挑战，但只要积极应对，就可以化压力为动力，推动经济发展迈上新台阶。

　　从供给看，我国拥有全球最完整的产业体系和不断增强的科技创新能力，220多种工业品产量世界第一，特别是近年来新能源汽车、工业机器人、集成电路等势头强劲，平台经济、数字经济等发展日新月异。我国制造业规模居全球首位。根据联合国产业分类目录，中国是全世界唯一拥有该目录中全部41个工业大类、191个中类、525个小类工业门类的国家，能够生产从服装鞋袜到航空航天设备、从原料矿产到工业母机的一切工业产品。

　　从需求看，我国正在形成全球最大的商品消费市场。中国有集中力量办大事的制度优势，还有超大规模的市场优势。中国有14亿人口的大市场，其中中等收入群体已超过4亿人，吸纳能力、消化能力独一无二。随着工业化、城镇化进程加快和消费结构升级，高品质的产品需求和日益多元化的服务需求将持续释放，国内市场的总体规模将加速扩大，巨大的内需潜力可以转化为经济持续发展的强劲动力。

　　国际关系方面，中国提出的“一带一路”倡议和构建人类命运共同体的主张，符合全球发展大势——和平与发展仍然是当今时代主题，是各国人民共同愿望；解决各种世界性难题需要加强国际合作；全球化不可逆转，世界经济已形成你中有我、我中有你的格局。中国开放的大门始终向世界敞开。

　　只要我们坚持应用牵引、问题导向，坚持政府引导和市场机制相结合，坚持独立自主和开放合作相促进，中国这场产业基础高级化、产业链现代化的攻坚战，就一定能够打赢，而且能够打得漂亮。（辽宁省社科院副院长、盘古智库学术委员 梁启东）

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(责编：曹昆)
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