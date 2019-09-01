本报北京8月31日电 （记者丁怡婷）在国新办30日举行的中外记者见面会上，比亚迪股份有限公司董事长王传福，天能集团董事局主席张天任，尤尼泰税务师事务所有限公司总裁蓝逢辉围绕“弘扬优秀建设者精神，助力民营经济高质量发展”，畅谈经历和感受。

经过20多年发展，如今比亚迪年营业额超过1300亿元，全球员工约22万人，横跨汽车、轨道交通、新能源和电子四大板块。“数据统计，如今民营企业贡献了70%以上的技术创新成果，创新发展是民营企业天然的优势。”王传福说，“我们希望用技术创新满足人们对美好生活的向往。”

从2004年到去年，天能电池销售额增长78倍，利润利税增长56倍。“生态要作为我们的底色，把落后产能淘汰掉，把新技术应用进去。”张天任透露，天能在设计端将有害有毒的元素取消，制造端封闭式生产，回收端通过全国30多万个门店“以旧换新”。

作为一位涉税专业服务的工作者，蓝逢辉见证了国家财税事业的发展。“就整个减税降费来说，确实对促进民营企业转型升级、激发市场活力、加速改革进程、促进高质量发展，发挥了重大作用。”

《 人民日报 》（ 2019年09月01日 02 版）

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