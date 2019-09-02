高质量发展势头明显（锐财经）

9月1日，中国企业联合会、中国企业家协会发布2019中国企业500强榜单。根据榜单，2019中国企业500强在入围门槛、千亿级企业数量、参与国际标准制定数等多个方面再创新高。相关人士指出，面对复杂严峻的国内外经济形势，中国企业500强不仅在“量”上实现了较快增长，更在“质”上取得了显著突破，凸显中国经济的活力和韧性。

近200家入围“千亿俱乐部”

观察2019中国企业500强榜单变化，“增长”是一个不容忽视的关键词。

看总体规模，2019中国企业500强营业收入总额79.10万亿元，比上年500强增长11.14%；资产总额为299.15万亿元，较上年增长9.08%，增速提高2个百分点；员工总数为3359.11万人，增加167.77万人，增幅为5.26%。

看入围门槛，2019中国企业500强的入围门槛为323.25亿元，较上年高出16.36亿元，连续17年提高。

看千亿级企业，2019中国企业500强中营业收入规模在1000亿元以上的企业数量为194家，比上年的172家增加了22家，“千亿俱乐部”企业数量持续增加，且增量再创新高。其中，有6家企业的营业收入突破1万亿元。

看效益水平，2019中国企业500强共实现利润总额44864.25亿元，实现归属母公司的净利润35320.95亿元，分别比上年500强增长20.7%、10.3%。净资产利润率为9.7%，比上年提升0.2个百分点。人均净利润10.51万元，比上年500强提高0.47万元，实现两连增。

看研发投入，2019中国企业500强中填报研发数据的426家企业共投入研发费用9765.48亿元，与自身同口径比，同比大幅增长21.71%。企业平均研发投入为22.9亿元，增长9.1%；平均研发强度增长至1.60%，提高0.04个百分点。

“总体上看，以中国企业500强为代表的我国大企业继续呈现稳健发展的良好态势，转向高质量发展的势头更为明显。”中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹表示。

向产业链中高端跃升

“在上榜的企业中，可以看到结构有所调整，代表先进制造业和现代服务业的企业数量在不断增长。”中国企业联合会常务副会长朱宏任说。

根据榜单，2019中国企业500强51家新进榜企业中，保险业、多元化投资业、商业银行业、多元化金融业企业分别有3家、3家、2家、1家，扣除1家退榜保险业企业，金融行业企业净增加8家；制造业企业比上年500强减少了3家，但现代先进装备制造企业不断成长，电力电气设备制造业、风能太阳能设备制造业、计算机及办公设备制造业、通信设备制造业、半导体、集成电路及面板制造业各有1家企业新进榜单。

长江商学院大企业研究中心研究员李锦对本报记者分析，从今年500强进退榜企业结构看，中国企业500强产业结构以及企业内部产业结构都在调整与升级。银行与非银行金融机构同步发展壮大，服务实体经济发展的现代金融支撑体系更加完善，大企业群体向制造业产业链的中高端跃升。

榜单数据还显示，企业去杠杆继续取得积极成效，2019中国企业500强的平均资产负债率为83.78%，同比下降0.63个百分点；其中非银企业的平均资产负债率为72.66%，同比下降0.62个百分点。实体企业与银行盈利差距有所缩小，2019中国企业500强中非银行企业的净资产利润率为8.34%，提高了2.47个百分点；银行净资产利润率为12.38%，降低了0.48个百分点。

“一升一降，反映了金融和实体经济发展不平衡状况有所缓解。如今，中国的实体经济正呈现持续向好的发展势头；未来，这种态势也有望得以延续。”李锦说。

世界500强上榜数超美国

全球范围来看，中国企业的国际地位稳步提高。2019世界500强中国企业上榜数量从上年的120家增至129家，中国企业上榜数量超过美国，这是世界500强榜单中首次有其他国家企业数量超过美国。

在李锦看来，创新能力的不断提升为中国企业提升国际影响力、赢得国际话语权提供了有力支撑。2019中国企业500强中共有340家企业申报了参与标准制定情况，参与了1905项国际标准制定，比上年增加350项，连续两年实现增长。从行业看，电信服务、家用电器制造、黑色冶金、轨道交通设备及零部件制造企业分别参与了949项、127项、108项、103项国际标准制定，具有较强的国际话语权；尤其是电信服务业，参与国际标准制定数量高达949项，最为突出。

在英国品牌评估机构品牌金融发布的2019全球品牌500强中，中国品牌所占比例已经从10年前的3%升至2019年的19%；共有77个中国品牌上榜，比上年增加了11个。中国上榜品牌总价值增至13074亿美元，首次突破万亿美元，占全球品牌500强总价值的19%。

跨国经营方面，榜单数据显示，2019中国跨国公司100大的平均跨国指数为15.96%，较上年提高0.06个百分点，同期世界跨国公司100大的跨国指数下降3.84个百分点，中国跨国指数实现逆势提升。

中国企业联合会企业研究中心首席研究员缪荣认为，面对来自国内外的多重挑战与压力，中国企业积极主动多方位采取措施，迈出了向高质量发展转型的坚定步伐。未来，应进一步聚力关键技术、核心技术突破，突破供应链关键环节，打造国际知名品牌，加快促进数字化转型，增加服务提供的技术和硬度，建设具有全球竞争力的世界一流企业。

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