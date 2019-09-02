协商合作是大势所趋（大家手笔）

20世纪，人类经历了两次世界大战，经历了经济萧条、金融危机，还有难以计数的地区战争和局部战争。第二次世界大战结束后，以联合国为核心的国际体系和以世界贸易组织为核心的多边贸易体系逐步建立，形成了世界总体和平的局面。当前，经济全球化深入发展，各国在经济、科技等方面互联互通、相互依赖达到前所未有的水平。同时，世界面临百年未有之大变局，不确定性、不稳定性因素增多。

从历史演变的角度看，任何大变局本质上都是世界力量对比重大变化引发的国际秩序调整。产生大变局的动力首先来自生产力变革、经济发展形态发生改变，进而引发社会变革。大变局的形成是一个长期、渐进的过程，从变化到稳定、再走向新的变化。这个过程充满风险和机遇。

长期以来，西方国家凭借自身实力制订于己有利的国际规则和制度，一些人试图在全球治理体系中形成“谁的胳膊粗、力气大，谁就说了算”的局面。然而，历史的发展不以人的意志为转移。近几十年来，伴随经济全球化和世界多极化深入推进，世界整体和平带来全球经济快速发展，发展中国家力量逐步增强。

世界是各国人民共有的世界，而不是某一个或某几个国家的世界。各个国家都是“地球村”的成员，都需要在以规则为基础的全球治理体系内行动。某些国家只从自身利益出发，追求“自我第一”，不择手段维护一己私利，必然给全球发展和治理带来消极影响，给世界和平与稳定带来威胁。世界各国人民希望秉持共商共建共享理念，推动全球治理体系变革。这个变革的过程应充分考虑国际社会发展现状和各国人民共同利益，通过各国协商合作，促进全球治理体系朝着更加公平合理的方向发展。

全球力量不断调整、平衡是历史规律，世界经济政治格局会随着力量对比改变而发生相应变化。当前，整个世界就像一艘即将驶入波涛汹涌大洋的巨轮，亟须各国共同努力，在维护以规则为基础的全球治理的同时，进行有效的治理体系调整和改革。在这个过程中，发展中国家应当发愤图强，变被动为主动，加强团结合作，积极提出符合自身发展需要的国际规则，在与发达国家开展合作的同时，据理力争，维护自身发展权益。

中国作为发展中的社会主义大国，坚持自力更生、艰苦奋斗，同时深度融入经济全球化进程，以改革开放为动力，快速发展壮大，成为世界第二大经济体和全球产业链的重要组成部分。中国共产党领导中国人民实行改革开放，努力实现现代化，为世界和平与发展作出了巨大贡献。同时，世界总体和平、经济全球化持续发展，也为中国发展创造了有利外部环境。习近平主席指出，中国发展不对任何国家构成威胁。中国无论发展到什么程度，永远不称霸，永远不搞扩张。中国愿与所有国家分享发展成果、发展机遇。中国坚持走和平发展道路，同时为世界带来更多发展机遇，大多数国家都给予欢迎和支持。

在变局中站稳脚跟、赢得主动，需要大智慧。中国积极推动构建人类命运共同体，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，维护以联合国为核心的国际体系、以规则为基础的多边贸易体制，努力同世界各国携手实现共同发展。中国始终在全球治理中倡导共商共建共享，一如既往为世界和平安宁作贡献、为世界共同发展作贡献、为世界文明交流互鉴作贡献。

（作者为全球化智库（CCG）联席主席）

《 人民日报 》（ 2019年09月02日 08 版）

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