夜游开发需谨慎（旅游漫笔）

夜间经济来了，一批文旅场所也延长开放时间至夜间。博物馆、美术馆、游乐场、传统老牌景区……五彩缤纷的夜游夜赏项目点亮了原本寂静的夜晚。不过笔者发现，在这些夜间开放的场所中，野生动物园也赫然在列。8月8日，上海野生动物园决定开放夜场至晚上9时，“夜游动物园”的噱头一时间也引发了不少游客的好奇。

动物园按惯例是白天才会去观赏游玩的场所，且大多闭园时间较早。如今开放夜场，对于游客来说，多了一个夜间游玩的地点，自然是件好事。但另一方面，动物园是否有必要开放夜场？这一问题的出发点大多基于对动物作息习惯和健康安全的考量。尽管开放夜游项目的动物园都声明晚上以夜行动物为主，且会尽量用柔和的灯光不让动物感觉刺激。但问题是，动物正常的夜间活动是在自然的光线和声音环境下进行的，加入了人为因素后，不太可能完全还原动物原本习惯的夜间自然环境。在经历了一天的被围观后，动物们还要继续“加班”，人工的灯光和布景、嘈杂的人群，难免会对它们的夜间生活产生影响。

这些年来，人们对于贴近自然、亲近动物的渴望不断增加，野生动物园开放夜游也存在一定的市场基础。但在具体开发的过程中，有许多细节值得注意。比如，对日间动物与夜行动物的栖居地如何区分，以防止夜间游园活动打扰夜里休息的动物；又比如，入园游客需要遵守哪些与白天游园时不一样的规则。与动物相关的旅游项目近年来一直存在争议，最典型的如马戏团表演，还有水族馆表演。如果只是一味迎合市场需求，“过度消费”动物，切不可取。

而开发夜间经济，也不只是延长开放时间、增加灯光焰火那么简单。特别是用于文物保护的历史建筑，经五光十色的灯光照射，反而会丧失其本身的艺术文化内涵和自然本色。开发夜间旅游项目，要充分考虑文旅场所本身是否适宜开发夜游，千万不可过度开发或草率行事。

野生动物园开放夜场的问题也同样如此。国内此前也有不少动物园尝试开放夜间观览，不过由于客流量、运营成本等问题，最终草草收场，不了了之。上海野生动物园此次开放夜场引发关注和讨论，正因如此，更应当对其合理性和经济性做更加谨慎的考量，处理好旅游开发中人与自然的关系。

(责编：杨曦、庄红韬)