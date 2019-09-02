原标题：亚洲多国调整政策刺激经济增长

为应对经济增长乏力和外部影响带来的下行压力，亚洲多国日前相继公布最新的经济调整政策，意在刺激经济，防止下行趋势恶化。

韩国公布大规模预算案

为应对经济增长乏力及韩日贸易摩擦带来的负面影响，韩国政府8月底公布了513.5万亿韩元（1美元约合1213韩元）的2020年预算草案，总额比上一年度增长9.3%。这是韩国政府连续第二年提出同比增幅9%以上的预算，预算草案还有待国会审议和表决。

在这份包括12大领域的预算草案中，“产业、中小企业和能源”领域增幅最大，与2019年相比增加27.5%。韩国媒体分析认为，这显示出政府提振经济活力的决心。增幅第二的是环境领域，同比增加19.3%，重点包括政府设立细微颗粒物应对体系的计划。

韩国政府计划2020年在科技研发领域增加17.3%的投入，增幅创10年来最高纪录。韩国科学技术信息通信部表示，在总额24.1万亿韩元的预算中，1.7万亿韩元将用于推动实现关键技术领域独立，以应对日本对韩出口管制措施等外部影响；2.3万亿韩元将用于加强基础研发体系以及培养优秀工程师和科学家等人才，以促进创新增长。

韩国政府2020年在保健、福利及劳动领域预算规模达到181.6万亿韩元，在12个领域中占比最大。其中，增加就业方面的预算为25.8万亿韩元，同比增加21.3%。

此外，外交预算总额为2.73万亿，同比增加11.5%，远高于2019年3.9%的增幅。国防预算总额为50.15万亿韩元，较2019年增加7.4%。韩国国防部表示，大约三分之一预算将用于武器采购及其他强化国防能力的项目。韩国媒体称，这一预算草案如获得通过，将是韩国国防开支首次超过50万亿韩元。

韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基当天在记者会上表示，受全球贸易形势及韩日贸易摩擦影响，韩国要实现经济增长目标十分不易，政府希望以积极的财政政策推动经济重返增长轨道。

今年第一季度韩国经济环比萎缩0.4%，为2008年第四季度以来最差表现。第二季度经济虽然恢复增长，避免了“技术性衰退”，但受不断发酵的韩日贸易摩擦等因素影响，韩国经济前景依然不容乐观。

印度多政策提振经济

印度政府日前决定放宽外国直接投资规定，希望吸引更多外资以提振印度经济。

印度政府宣布，将放宽在零售业、制造业等领域外国直接投资的相关规定。比如，在单一品牌零售领域，印度此前要求外资零售商每年必须从印度本地采购30%的商品。按照新规定，外资零售商在5年内采购的商品总量中，从印度本地采购的商品比重不低于30%即可。

印度商工部表示，放宽外国直接投资规定将使印度对外资更具吸引力，从而带来投资增加和就业增长。

分析人士认为，印度政府现阶段放宽外国直接投资规定与近来印度经济增速持续下降有关。印度中央统计局数据显示，印度2018-2019财年（2018年4月至2019年3月）经济增速为6.8%，低于上一财年水平。今年1至3月，印度经济增速仅为5.8%，为近5年来最低水平。

印度中央统计局最新公布的数据显示，今年第二季度印度经济增速仅为5%，远低于市场预期，为2013年第一季度以来的最低水平。

数据显示，工业和农业产出增长大幅放缓是二季度印度经济增速下降的主要因素。其中，制造业当季仅增长0.6%，大大低于去年同期的12.1%。

印度经济去年第二季度增长8%，增速随后持续下降，今年第一季度降至5.8%。市场普遍预计今年第二季度印度经济增速会低于5.8%，多数经济分析机构的预期为5.5%左右。

此外，受财政赤字目标所限，印度运用财政政策刺激经济的空间有限，因此加大吸引外资力度成为务实之选。

据印度政府公布的数据，印度2018-2019财年吸引外国直接投资643.7亿美元，创历史新高。

自今年2月份开始，印度央行已经四次降息以提振经济。由于经济增速继续下降，加上通胀压力不大，市场预期印度央行或将在10月份再次降息。

全球经济面临挑战

联合国贸易和发展会议2019年8月更新的数据显示，全球海外直接投资余额2018年为30.9万亿美元，比上年减少4％。

2019年仍呈现同样趋势。英国《金融时报》的数据库“fDi Markets”显示，企业的投资项目（不含并购）以2018年1-6月的8152件为顶峰，2019年1-6月为6243件，创出2009年下半年以来的最低水平。

日经新闻社文章报道称，面临贸易争端这一风险，以产品制造为核心的传统型产业只能减少海外投资。熟悉海外投资领域的德国美因茨约翰内斯古滕贝格大学的菲利普·哈姆斯表示，“从中期来看将拉低经济增长”。另一方面，“经济的数字化”这一新的结构变化今后很可能在全世界不断扩大。

随着全球市场信心和投资下降，亚洲之外的新兴市场国家也加入刺激经济政策阵营。据市场机构预计，部分新兴市场国家或将降息。

(责编：杨曦、庄红韬)