原标题：制造业生产保持扩张 产业结构持续升级

8月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布中国采购经理指数（PMI）。8月中国制造业PMI为49.5%，比上月小幅回落0.2个百分点。其中生产指数为51.9%，仍高于临界点。专家指出，制造业生产总体继续保持扩张，重点行业发展稳定，产业结构持续升级。高技术制造业和消费品行业PMI高于制造业总体水平。

从分类指数看，生产指数为51.9%，比上月回落0.2个百分点，仍高于临界点，表明制造业生产总体继续保持扩张。新订单指数为49.7%，比上月下降0.1个百分点，表明制造业产品订货量有所减少。原材料库存指数为47.5%，比上月下降0.5个百分点，表明制造业主要原材料库存量下降。从业人员指数为46.9%，比上月下降0.2个百分点，表明制造业企业用工量有所回落。供应商配送时间指数为50.3%，比上月上升0.2个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间加快。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，生产指数虽环比回落0.2个百分点，但仍高于年内均值0.4个百分点，继续保持在扩张区间。在调查的21个行业中有17个行业位于扩张区间，有11个行业环比上升。

从企业规模看，大型企业保持扩张，小型企业景气回升。“大型企业PMI为50.4%，连续两个月高于临界点，是制造业稳定发展的重要支撑。小型企业PMI为48.6%，比上月回升0.4个百分点，其中生产指数为51.3%，5月份以来首现扩张。”赵庆河说。

值得一提的是，赵庆河指出，重点行业发展稳定，产业结构持续升级。高技术制造业和消费品行业PMI为51.2%和50.9%，分别高于制造业总体1.7和1.4个百分点。其中，医药、电气机械器材、食品及酒饮料精制茶、纺织服装服饰等制造业保持较快扩张。

兴业证券首席宏观分析师王涵指出，虽然经济下行压力较大，但政府没有走以前过度依赖短期需求刺激的老路，而是更侧重于长期结构性改革，更多采用社会政策以及通过开放和市场化改革来释放改革红利。

(责编：杨曦、庄红韬)