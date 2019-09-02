原标题：经济总量不断飞跃 中国书写世界奇迹

从新中国成立之初的一穷二白，经济总量不到500亿元，到2018年国内生产总值超过90万亿，中国经济不断飞跃跨上新台阶，近40年平均增速达到9.5%，实现了由一个贫穷落后的农业国成长为世界第一工业制造大国的历史性转变，用几十年的时间走过了发达国家几百年走过的发展历程，书写了世界经济发展史上的奇迹。

飞跃70年，中国速度刷新世界经济史，成就了让世人惊叹的增长奇迹。

新中国成立初期，我国经济基础极为薄弱。1952年我国国内生产总值仅为679亿元，人均国内生产总值为119元。经过长期努力，尤其是改革开放之后，我国经济总量连上新台阶：1986年突破1万亿元，2000年突破10万亿元大关，近三年又连续跨越70万亿、80万亿和90万亿元大关，2018年达到900309亿元，占世界经济的比重接近16%。

按不变价计算，2018年国内生产总值比1952年增长174倍，年均增长8.1%；其中，1979年至2018年年均增长9.4%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速，对世界经济增长的年均贡献率为18%左右，仅次于美国居世界第二。

“改革开放40年来，中国经济每年都是正增长，而且实现40年GDP平均增速达到9.5%，CPI上涨率不到5%这样一个最佳搭配。这在世界经济发展史上是没有的。”中国社会科学院学部委员、经济研究所原所长张卓元说。

在超过90万亿元的经济总量基础上，2019年上半年我国国内生产总值同比增长6.3%，继续保持中高速增长。“从全球范围看，我国经济增速位居世界主要经济体前列，在世界经济增长趋缓的大背景下格外亮眼，继续成为推动世界经济增长的重要引擎。而且，以这样的增长速度计算，我们一年的经济增量就相当于一个中等规模发达国家的经济总量。”国家统计局局长宁吉喆表示。

飞跃70年，中国成就让世界瞩目，制造大国屹立东方，工业经济快速发展，成就多个“世界第一”。

新中国成立初期，我国农业生产基础单薄，“靠天吃饭”现象明显，1949年粮食总产量11318万吨，到2018年我国粮食总产量已达到65789万吨，主要农产品产量稳定增长，其中谷物、肉类、花生、茶叶、水果等产量持续位居世界第一。

我国从上世纪50年代到70年代初步建成独立的比较完整的工业体系，到改革开放后工业发展进入腾飞期，再到党的十八大以来，我国工业生产能力日益增强，逐步向中高端迈进。目前，我国已成为拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，200多种工业品产量居世界第一，制造业增加值自2010年起稳居世界首位。

经济总量飞跃的同时，我国也实现了一系列从独立自主的“第一次”到进入世界科技创新前沿行列的飞跃。（下转第三版）

(责编：杨曦、庄红韬)