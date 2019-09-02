自贸区大兴机场片区启动建设

本报廊坊9月1日电 （记者贺勇、常钦）8月31日，中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区正式挂牌，这标志着自贸区大兴机场片区启动建设运行。据悉，中国（河北）自贸试验区是目前中央已批准的18个自贸区中唯一跨省协同建设的自贸试验区。

大兴机场片区作为中国（河北）自由贸易试验区4个片区之一，区划面积为19.97平方公里，其中廊坊区域占10平方公里、大兴区域占9.97平方公里，东至规划的京清路，南至永兴河（原天堂河），西至北京新机场高速，北至新机场北高速。将重点发展航空物流、航空科技、融资租赁等产业，主要分为综合保税区、航企服务区、科技活力区、航空物流区。

据了解，北京大兴国际机场将于今年9月底正式通航。临空经济区总体规划已获国家发改委和省政府正式批复。自贸区作为临空经济区的重要组成部分，将发挥大兴国际机场国际航空枢纽优势，打造更高层级的开放平台，提高国际资源聚集能力，实现科技创新与航空物流、航空科技、融资租赁等产业的融合发展，提升开放的整体性和协同性。

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