自贸区大兴机场片区启动建设

本报廊坊9月1日电 （记者贺勇、常钦）8月31日，中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区正式挂牌，这标志着自贸区大兴机场片区启动建设运行。据悉，中国（河北）自贸试验区是目前中央已批准的18个自贸区中唯一跨省协同建设的自贸试验区。
大兴机场片区作为中国（河北）自由贸易试验区4个片区之一，区划面积为19.97平方公里，其中廊坊区域占10平方公里、大兴区域占9.97平方公里，东至规划的京清路，南至永兴河（原天堂河），西至北京新机场高速，北至新机场北高速。将重点发展航空物流、航空科技、融资租赁等产业，主要分为综合保税区、航企服务区、科技活力区、航空物流区。
据了解，北京大兴国际机场将于今年9月底正式通航。临空经济区总体规划已获国家发改委和省政府正式批复。自贸区作为临空经济区的重要组成部分，将发挥大兴国际机场国际航空枢纽优势，打造更高层级的开放平台，提高国际资源聚集能力，实现科技创新与航空物流、航空科技、融资租赁等产业的融合发展，提升开放的整体性和协同性。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】