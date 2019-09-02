8月份制造业PMI表明：新动能保持平稳增长

本报北京9月1日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心8月31日发布，8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，较上月下降0.2个百分点。分项指数显示，8月市场需求趋于稳定，企业生产活动有所波动，原材料市场价格下降，企业经营基本稳定。综合来看，制造业指数小幅下降，新动能平稳增长。
8月，市场需求仍相对较弱，但是下行态势减缓，呈现趋稳迹象。新订单指数为49.7%，较上月下降0.1个百分点，降幅较小。出口增速有所回升，新出口订单指数为47.2%，较上月上升0.3个百分点，连续2个月上升。
8月，企业经营基本稳定，大型企业PMI虽有所下降，仍保持在扩张区间；小型企业PMI上升。大型企业PMI为50.4%，较上月下降0.3个百分点，生产指数和新订单指数仍保持在扩张区间；中型企业PMI虽然较上月下降0.5个百分点至48.2%，但新订单指数和新出口订单均上升；小型企业PMI为48.6%，较上月上升0.4个百分点，其中生产指数在连续3个月运行在50%以下后重回扩张区间。
新动能保持平稳增长。8月，以装备制造业和高技术产业为代表的新动能保持平稳增长态势。装备制造业PMI为50.2%，较上月上升1个百分点；高技术产业PMI为51.2%，连续7个月位于51%以上。
中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心同日发布，8月份中国非制造业商务活动指数为53.8%，较上月回升0.1个百分点，结束连续回落走势，继续保持在适度较高水平运行。分项指数变化显示，从业人员指数连续2个月小幅上升，业务活动预期指数环比上升至60%以上高位。
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