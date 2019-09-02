站起来  富起来  强起来

2019年8月7日，内蒙古自治区通辽市，演员在“守望相助 绿色发展”敖包相会主题活动开幕式上尽情歌舞。

丁根厚摄（人民视觉）

由弱到强，世界第二

679亿元，1万亿元，10万亿元，90万亿元……这一个个经济总量台阶的攀升，勾勒出新中国70年的巨变。70年来，中国经济规模不断扩大，综合国力与日俱增，成为世界经济当之无愧的增长引擎。

新中国诞生时，中国经济基础极为薄弱，1952年国内生产总值仅为679亿元。改革开放以来，中国经济快速发展，一路突破万亿、10万亿，直至去年突破90万亿元大关，经济总量自2010年以来稳居世界第二位。

1979—2018年，中国国内生产总值年均增长9.4%，远高于同期世界经济2.9%左右的年均增速，对世界经济增长的年均贡献率为18%左右，同样位居世界前列。

70年间，财政实力由弱变强，外汇储备大幅增加。1950年全国财政收入仅为62亿元，2018年达到18.3万亿元。1951—2018年全国财政收入年均增长12.5%，为促进经济发展、改善人民生活提供了有力的资金保障。

上世纪50年代—70年代，中国外汇储备相当紧张，1952年末外汇储备只有1.08亿美元，1978年末也仅为1.67亿美元，到2018年末，外汇储备余额达30727亿美元，连续13年稳居世界第一。

产业壮大，脊梁挺起

靠天吃饭、依靠进口、发展缓慢，这三个词，曾经分别代表着一、二、三次产业的发展状况。70年奋进历程，三次产业的面貌早已是改天换地。

饭碗牢牢端在自己手上。推进农田水利设施建设、深化农村改革……回首70年，农业综合生产能力不断提升，粮食总产量由1949年的11318万吨提高到2018年的65789万吨，全国耕地灌溉面积由1952年的1996万公顷扩大到2018年的6810万公顷，有力保障了国家粮食安全。

工业产业门类齐全。新中国成立之初，中国工业部门单一，只有采矿业、纺织业和简单加工业，大量产品依赖进口。新中国拉开了工业化的大幕，目前，中国已成为拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，200多种工业品产量居世界第一，制造业增加值自2010年起稳居世界首位。

服务业进入发展快车道。1952年中国第三产业增加值仅为195亿元，改革开放以来，服务业随市场繁荣而日益兴旺。2018年，第三产业增加值近47万亿元，比1978年实际增长51倍。如今，生产性服务业和生活性服务业并行发展，新产业新业态新模式不断涌现，成为保障就业、稳定经济的重要力量。

开放之门，越开越大

这是中国从封闭半封闭走向全方位对外开放的70年。

新中国成立之初，中国对外贸易落后失衡，进出口规模十分有限。上世纪50年代—70年代，进出口略有扩大但仍处于较低水平。改革开放以来特别是中国2001年正式加入世界贸易组织后，中国外贸快速发展。2018年，货物进出口总额达到4.6万亿美元，比1978年增长223倍，连续两年居世界首位；服务进出口总额7919亿美元，比1982年增长168倍，居世界第二位。

新中国成立之初直至上世纪70年代，中国利用外资渠道单一、规模很小。改革开放以来，中国市场准入不断放宽，投资环境持续优化。2018年，中国实际使用非金融类外商直接投资1350亿美元，比1983年增长146倍，年均增长15.3%，连续两年成为全球第二大外资流入国。

中国企业也越来越多地走出去，对外投资脚步明显加快。中共十八大以来，共建“一带一路”促进了设施联通和贸易畅通，2018年中国对“一带一路”沿线56个国家非金融类直接投资为156亿美元，占非金融类对外投资总额的13%。

告别贫困，生活小康

70年来，中国人告别贫穷，迈向全面小康。

新中国成立前，经济凋敝，城镇劳动力多数处于失业状态。2018年末，中国就业人员增加到77586万人，其中第二、三产业就业人员占比分别为27.6%和46.3%，比1952年末分别提高20.2和37.2个百分点。

老百姓的钱包越来越鼓。经过70年发展，2018年全国居民人均可支配收入达到28228元，比1978年实际增长24.3倍；全国居民人均消费支出为19853元，比1978年实际增长19.2倍。

新中国成立之初，中国社会保障尚属空白。如今，中国社会保障制度覆盖面持续扩大，待遇水平稳步提升。2018年末，全国基本养老保险覆盖超过9亿人，医疗保险覆盖超过13亿人，基本实现全民医保。

“脱贫”更是创造了世界奇迹。经过70年发展，尤其是中共十八大以来扶贫工作力度加大，贫困人口脱贫明显加快。2018年末，中国农村贫困人口减少至1660万人，过去6年共减少8239万人。中国农村从普遍贫困走向整体消灭绝对贫困，成为首个实现联合国减贫目标的发展中国家，对全球减贫贡献超过70%。

科教兴旺，国运昌盛

“两弹一星”、杂交水稻、三峡工程、“天眼”望远镜、复兴号高铁……一项项重大科技成就，展现着新中国成立70年来科学教育水平的大跨步，越来越多的“中国奇迹”发生在世人眼前。

新中国成立之初，中国科技发展水平落后，科研人员和机构短缺，全国科技人员不超过5万人，专门科技机构仅有30多个。上世纪50年代—70年代，中国自力更生发展科技事业，国防工业和国防科技体系初步建立，取得了“两弹一星”等重大成果，但科技总体水平仍然明显落后于发达国家。

改革开放以来，随着科教兴国战略实施，中国科技实力显著增强，重大成果不断涌现。2018年末，全国有效专利达838万件，其中境内有效发明专利160万件，每万人口发明专利拥有量11.5件。中共十八大以来，中国在载人航天、探月工程、量子科学、深海探测、超级计算、卫星导航等诸多领域取得重大成果，创新驱动发展战略成效持续显现。

新中国成立之初，中国教育水平低下，人口文化素质差。经过70年的发展，全国教育普及程度大幅提高，总体水平跃居世界中上行列。2018年，九年义务教育巩固率达94.2%；普通本专科在校学生2831万人，比1978年增长32倍；15岁及以上人口平均受教育年限由1982年的5.3年提高到9.6年。

大道至远，通衢八方

“骑着毛驴上北京”，这样的场景已经随历史远去了。新中国的70年，是基础设施加快建设、基础产业稳步发展的70年。这牢牢打下的基础，为经济社会持续发展提供坚实保障。

交通运输成绩斐然。2018年末，中国铁路营业里程达到13.1万公里，比1949年末增长5倍，以“四纵四横”为主骨架的高铁网基本形成；公路里程485万公里，增长59倍，高速公路从无到有达到14.3万公里；内河航道里程12.7万公里，增长72.7%；定期航班航线里程838万公里，比1950年末增长734倍。

邮电通信全面提升。2018年末，全国邮路总长度985万公里，比1978年末增长103%；光缆线路总长度达4358万公里。2018年移动宽带用户达13.1亿户，已基本建成全球最大的移动宽带网，大数据、云计算、人工智能等现代信息技术方兴未艾。

文化繁荣，万紫千红

从电子设备到纸质版本的阅读物、层出不穷的影视剧、形式丰富的文化活动、全球兴起的“汉语热”……新中国成立70年来，中国人民在物质生活改善的同时，精神食粮正岁稔年丰，变得越来越充裕。

新中国成立之初，中国文化事业发展落后，公共图书馆、博物馆、广播、图书、报纸等严重不足。改革开放以来，覆盖城乡的公共文化体系逐步建立，文化事业实现快速发展。2018年末，全国共有公共图书馆3173个，比1949年增长56.7倍；电视节目综合人口覆盖率达到99.3%；全年出版各类图书95亿册（张），比1950年增长34倍。

中华文化的国际影响力显著提升，学中文热潮在众多国家成为一种时尚。2018年末，全球154个国家（地区）建立了548所孔子学院和1193个孔子课堂。

雁阵齐飞，协调共进

高楼林立的大都市，山青水绿的小乡村……随着经济社会发展和区域发展战略稳步实施，在神州大地，东西南北中旧貌换新颜。

城市发展多姿多彩。新中国成立之初，城镇人口占总人口的比重仅为10.6%，2018年末，户籍人口城镇化率达到43.4%，中国常住人口城镇化率为59.6%。伴随工业化和城镇化进程逐步加速，城市数量持续增加，城镇网络体系不断完善。1949—2018年，城市数量由132个发展到672个，建制镇由2000个左右增加到21297个。

美丽乡村结出硕果。坚持工业反哺农业、城市支持农村，据测算，2018年，全国农村地区户所在自然村已经通公路、电、电话、有线电视信号、宽带的均在95%以上。中共十八大以来，乡村振兴战略稳步实施，美丽宜居乡村加快建设，农村人居环境明显改善。

区域经济联动发展。新中国成立之初，中国地区差距很大，工业基础薄弱且都集中在沿海城市。随着西部大开发、中部崛起、东北振兴、东部率先发展等战略统筹推进，区域发展新空间不断拓展。中共十八大以来，京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角地区等一批新的经济增长极加速形成。

本版撰稿：李 婕 柴逸扉

图片说明：

图①：1965年拍摄的大庆油田炼油厂一角。

新华社发

图②：2017年6月，在马里亚纳海沟作业区，中国首台自主设计、自主集成研制的作业型深海载人潜水器“蛟龙”号离开“向阳红09”科学考察船缓缓进入水中。

新华社记者 刘诗平摄

图③：2019年1月春运期间，复兴号高铁列车在北京动车段整装待发。

本报记者 贺 勇摄

图④：歼15飞机。

中航工业供图

(责编：杨曦、庄红韬)