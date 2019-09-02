1959年9月，黑龙江大庆喷出工业油流。大庆油田的发现，打破了所谓“中国贫油”的谬论。

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2008年8月，第29届夏季奥运会在北京举行。这是中国首次举办奥运会。图为中国代表团入场。

新华社发

在2011年的利比亚撤侨行动中，当地的中国员工顺利登上飞机回国。这次撤侨体现了中国有能力在全球范围内保护本国公民和同胞的安全。

国务院国资委供图

新中国成立后，国家开展扫盲工作，成效显著。图为1952年，山西平顺的妇女识字小组在上课。

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作为拥有近14亿人口的大国，中国实现粮食基本自给。图为河北成安的农民驾驶收割机劳作。

新华社记者 王 晓摄

如今，越来越多外国人对中华传统文化感兴趣。图为在华留学生体验“中国年”。

本报记者 史自强摄

中国建造享誉全球。图为主跨达1688米、世界上跨径最大的钢箱梁悬索桥南沙大桥。

本报记者 贺林平摄

“现在中国的经济增长更加注重质量，中国的发展有能力这么做。高质量经济增长，防控金融风险，确保中国经济增长模式从依赖出口和投资转为依赖内需和消费。”谈及对当前中国经济的看法，国际货币基金组织总裁拉加德很赞赏中国经济迈向高质量发展的转变。

不只是拉加德，许多国际机构和全球知名人士都为中国的经济发展点赞；不只是经济，中国的科技、基础设施建设、脱贫攻坚、生态环保、民生服务等各项领域成绩有目共睹，获得国际社会普遍好评；不只是当下，中华人民共和国成立70年来，包括改革开放40多年来，中国从“一穷二白”变成世界第二大经济体，一路走来的汗水与收获，世界人民都看在眼里。

联合国秘书长古特雷斯说，中国的发展已经让数亿人口远离了贫困，而且中国正致力于在2020年彻底消除国内的极端贫困，这是中国对世界减贫事业最大的贡献。日本前首相鸠山由纪夫说，中国改革开放的经验值得学习，中国已经成为全球经济发展的重要引擎。加拿大前总理坎贝尔说，中国节能减排措施不仅能实现中国的目标，对于世界和其他国家和地区也有示范效应。联合国环境规划署代理执行主任乔伊丝·姆苏亚说，中国在环保领域有很多值得分享的成功经验……

不论是人造卫星上天、宇宙空间站启用，还是高铁、电子支付的普及，抑或是教育水平、人均寿命的提高，点点滴滴的进步、方方面面的成就都令举世惊羡，给世界添彩。

中国发展，全球点赞；中国好，世界更好！

(责编：杨曦、庄红韬)