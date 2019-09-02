“统计大讲堂”开讲 “科学统计”成就新时代统计使命

人民网北京9月2日电 （杨曦）2019年北京政府统计开放日暨朝阳区第五届统计开放日8月30日在京举行。统计开放日是宣传统计、传播统计的重要品牌。本届朝阳区统计开放日是北京统计开放日的分会场之一，在北京“数说时代 统计有我”的主线下，以“科学的统计”为主题，围绕庆祝新中国成立70周年的背景，全面展现统计工作科学规范的显著特征，不断提高统计工作的权威性和公信力。
朝阳区统计局局长韦小萍指出，科学规范是统计工作的显著特点和永恒主题。统计工作的科学性能不能落实，统计数据质量能不能提高，主要靠社会各界的配合。希望广大统计调查对象都能够参与统计、支持统计，也诚邀各位专家为朝阳统计发展建言献策，让科学成就统计，为朝阳区经济社会发展做出贡献。
本届开放日创造性地采用了“统计大讲堂”形式，邀请来自统计系统和研究机构的多位专家，围绕统计工作的科学性进行演讲。
清华大学中国经济社会数据研究中心主任许宪春作了题为《GDP核算的科学性》的演讲，通过“是谁创造GDP？”“什么活动创造GDP？”“消费和投资创造GDP吗？”“海洋中渔类的自然生长产生GDP吗？”等一系列与百姓生活密切相关的问题，激发了现场观众对GDP的科学核算的兴趣。带领观众全面了解统计指标的产生和使用过程，深入理解了统计指标的科学性。
北京市统计局设管处处长邢洪丽从统从指标的元数据标准体系入手，系统介绍了国家统计法律制度、统计标准，以及北京统计“一级平台、三级监管、多方共享”业务流程，让观众理解到无论任何统计工作，都必须按照国家统计规则办事，让观众对统计方法制度的科学性有了更深入的体会。
当前，随着信息技术迅猛发展，“大数据”成为最热门领域之一。如何将大数据与政府数据科学结合，利用新技术、新手段、新方法，为统计工作注入新的动能，是统计工作的重要课题。北京清华同衡规划设计研究院技术创新中心副主任李栋作了题为《促进政府数据与社会大数据融合与应用》的精彩演讲，让听众感受到大数据与政府数据融合发展的广阔前景，对统计工作的科学性有了全新的认识。
朝阳区政府区长助理张小平认为，统计工作是经济社会发展的“晴雨表”，是领导决策的“参谋部”，是社会活动的“信息窗”。今年的开放日进一步提升统计工作透明度，扩大统计工作的公信力和影响力，让统计工作“飞入寻常百姓家”。
北京市统计局副局长夏沁芳表示，今年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年。新时代、新任务，为统计工作提供了广阔的舞台，也对统计工作提出了更高要求。相信朝阳统计人会以科学、严谨的态度，努力践行时代赋予的使命。
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