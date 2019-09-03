资产总额近300万亿元

本报济南9月2日电 （记者陆娅楠）中国企业联合会、中国企业家协会近日发布2019中国企业500强榜单及报告，中国石化、中国石油和国家电网分列前三名，入围门槛、资产规模、参与国际标准制定数量等指标再创新纪录。

从数据上看，入围的企业营业收入总额为79.10万亿元，较上年增长了11.14%，继续保持两位数增长。同时，企业资产总额达299.15万亿元，较上年增长9.08%，增速提高2个百分点；实现净利润35320.95亿元，较上年增长10.28%。千亿级企业数量明显增多。入围企业中营业收入规模在1000亿元以上的企业数量为194家，比上年的172家增加22家，增加数量再创新高，其中，营业收入超过万亿元的企业有6家。

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 01 版）

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