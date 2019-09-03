掌握主动权 市场机遇多（转型升级在行动）

当前国际形势特别是国际经贸环境发生深刻变化，风险挑战增多，企业如何应对？

记者近日走访部分省市的企业，受访企业负责人纷纷表示，应对这些风险挑战，根本是要办好自己的事，着力提高自主创新能力，加快转型升级，努力把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。

安克创新公司——

加大研发投入 营收不降反增

8月30日上午10时，湖南长沙高新区中电产业园。员工们“刷脸”进入安克创新科技股份有限公司后，开始在工位上忙碌。

难以相信，眼前这个几千平方米的普通楼宇，创造了超过50亿元的产值、四五亿元的利润。

作为一家专注于智能配件和智能硬件设计、研发和销售的企业，安克创新的产品市场几乎全部在海外，相关负责人梁蓓介绍，2017年公司实现营收39亿元，同比增长约56%，面对外部环境之变，公司营收不降反增，2018年营收达52.32亿元。

秘诀在哪里？

梁蓓透露：“在于通过持续的科技创新迭代产品，用更好质量提高议价能力。”

截至2018年底，安克创新1189名员工中，研发人员达642人。2016年至2018年，公司研发投入分别达到1.05亿元、2.01亿元和2.87亿元。

“就算是一根充电线，我们也可以花一年的时间去设计和研发。全世界很难找出第二家企业，愿意在一根小小的充电线上花费如此多的科研精力。”梁蓓笑着说。

“争取在每个节点都有一点小小的领先”，重视研发、贴近消费者需求的产品设计理念，让安克创新的产品销量位居一些国家充电配件类电子消费品市场前列。梁蓓表示，公司的业务范围已开拓到世界各地。

“我们先后引进20余家对外贸易平台，出台了一系列政策，为安克创新这样的企业做好外贸服务，搭好平台，努力帮助企业扩大跨境电商业务规模，鼓励企业进一步走出去。”长沙高新区管委会主任谭勇说，“今年我们要力争完成55亿美元的进出口额。”

天工国际公司——

掌握核心技术 出口逆势上扬

8月21日，记者在江苏省丹阳市天工国际有限公司自动化生产车间看到，机械手进行着生产线上的大部分工作。

天工国际是一家重点发展先进基础材料工模具钢、战略新材料钛合金、前沿新材料粉末冶金以及精密切削刀具的专业生产制造商。今年上半年，公司模具钢出口额为6.04亿元，占模具钢总营业收入的54.9%，同比增长14.7%。

天工国际日前发布中期业绩公告，今年上半年，公司实现营业收入28.07亿元，同比增长19.5%；净利润为1.5亿元，同比大幅增长77%。

M42双金属锯条用钢专门用于制作锯条带的锯齿，天工国际的产品目前占国际市场份额达60%以上。由于技术要求高，以前国内的这款产品全部靠进口。天工研发团队经过长期试验，终于掌握了产品生产的核心技术。

天工国际有限公司董事局主席朱小坤认为，创新是持续发展的不竭动力。早在10多年前，公司就开始有计划地实施技术改造。先后投资数十亿元，引进多条冶炼、精锻、快锻、轧钢等特钢生产线和全自动切削刀具生产设备，技术水平和智能化程度国际领先。目前公司1/3的特钢产品都有自主定价权，出口150多个国家和地区。

中车四方公司——

高端装备“出海” 出口取得突破

这个夏天，中车四方股份公司的车间内一片繁忙。前不久，用于巴西圣保罗机场城轨13号线的车辆就在这里下线，检测合格后便迅速由青岛港装船运往巴西。此次踏上旅程的是首列8辆车，运抵后还将进行为期1个月的现场调试以及超过60天的线路试验。这是中车四方股份公司为客户“量身定制”的车辆，具有安全可靠、适应性强、载客量大等特点，受到客户欢迎。

作为我国高铁装备制造企业“走出去”的代表，中车四方股份公司近年来抢抓“一带一路”建设和高铁“走出去”的黄金机遇，大力推进国际化经营，积极开拓海外市场，引领高端轨道交通装备加速“出海”。特别是去年以来，该公司在海外市场取得新突破。

凭借高质量的产品和优质服务，中车四方股份公司在阿根廷收获第三批城际动车组订单——增购200辆城际动车组；中标智利13列、36辆城轨车辆采购项目，这也是我国轨道交通客运装备首次进入智利市场；中车四方与中国中铁—中航国际联合体签署埃及斋月十日城市郊铁路项目车辆供货合同，包括22列（132辆）市域动车组及12年维保服务……目前，中车四方的高端装备已登陆新加坡、印度尼西亚、斯里兰卡等25个国家和地区，出口产品实现了从“价值低端链”到“价值高端链”、从“低端市场”到“高端市场”的升级。

《 人民日报 》（ 2019年09月03日 01 版）

(责编：岳弘彬)