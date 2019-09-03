银行的钱流向哪儿了（锐财经）

近日，33家A股上市银行陆续披露2019年中期业绩，其中不少银行拿出了靓丽的成绩单：一方面盈利能力保持稳健，超20家利润实现两位数增长；另一方面资产质量平稳趋好，逾期率整体均较年初下降。同时，各家银行在支持制造业转型升级、实体经济发展、民营和小微企业贷款等方面不乏亮点。专家分析，上半年总体平稳的宏观经济环境、积极的信贷投放和总体稳定的息差水平为业绩奠定良好基础。

4家银行净利超千亿

上半年，银行业整体保持了稳健的盈利能力。33家A股上市银行中，超20家利润增速在10%以上，超10家利润增速创下近5年来最高水平。浦发、光大等银行营收和净利均实现两位数增长。

从净利润值来看，工商银行上半年实现归属母公司股东的净利润1679.31亿元，位居榜首；建设银行以1541.90亿元的净利润位居第二，农业银行和中国银行净利润也均在千亿元级别以上。

同时，行业资产质量整体保持平稳。相比去年末，工、农、中、建、交和邮储6家国有大行均实现不良贷款率的下降，且都控制在2%以内。其中，农行改善最为明显，实现不良贷款率和不良贷款余额双降，不良贷款率从去年末的1.59%下降至今年6月末的1.43%。

中泰证券金融首席分析师戴志峰认为，总体看半年报，银行业仍处于平稳增长的阶段，盈利能力保持稳健，资产质量平稳，好于预期。

新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼向本报记者分析，一方面，上半年宏观经济运行平稳，为银行业的良好发展奠定基础；另一方面，上半年特别是一季度信贷投放增加，根据“早投放早收益”的规律，这也是银行利润增加的主要因素。再加上上半年流动性保持合理充裕，银行负债成本降低，大部分银行息差保持总体稳定。

服务实体亮点不少

上半年银行业对实体经济的支持怎样？半年报中亮点不少。

工商银行重点支持京津冀协同发展、雄安新区、粤港澳大湾区、长三角一体化、“一带一路”建设等重大项目，境内项目贷款较年初增加2537亿元，占公司类贷款增量的54.9%；建设银行战略性新兴产业贷款余额5304.65亿元，较上年末增长37.58%。

不少银行高管在业绩会上表示，下半年信贷会更注重支持和培育新的经济增长点，特别是制造业的转型升级。

对民营、小微企业的金融支持也在加快。

中国银行民营企业新投放贷款占对公新投放的36.4%，承销民营企业债券规模居商业银行首位；工商银行普惠型小微企业贷款余额比年初增加1301亿元，增速超过40%；建设银行成为市场首批证券行业支持民企发展资管计划托管行，民营企业贷款余额2.32万亿，较上年末增加2025.01亿元，增幅9.58%……

“从总量上看，信贷投放增加，对实体经济的支持力度增强；从结构上看，对民营、小微企业的支持力度更大，其贷款增速高于一般贷款增速；从价格上看，贷款利率下降，这些都说明银行业对实体经济的支持明显改善。”董希淼说。他同时提醒，银行业在支持实体经济的同时，应始终注意防控风险，保持资产质量稳定。

加强资产负债管理

近日，中国人民银行宣布改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制，其对银行经营的影响也成为业绩会上的焦点话题。

“LPR改革对于工行净息差影响有限。”工商银行行长谷澍说，从2013年LPR机制启动时，就在行内推广和应用，在这方面有很多实践经验。今年上半年，工行新发放的以LPR定价的贷款占全部新发放贷款的48%，达到1.4万亿元，特别是公司贷款应用LPR已经非常熟悉。

农业银行副行长张克秋也表示，农行对于LPR实施对财务的影响已经做了很多压力情景测试，对今年影响不大，明年LPR会加大利率的波动性。

在董希淼看来，LPR目前针对新发贷款，短期影响有限。从中长期看，运用LPR定价与发展普惠金融方向一致，旨在引导贷款利率下行，银行利差缩窄难以避免。银行应做好对宏观形势和自身情况的研判，调整和优化资产负债结构，加强利率风险管理，完善风险定价体系建设，提升风险定价能力。

不少银行方面称，将在资产、负债两端采取措施，进行息差的有效管理。中国银行副行长吴富林表示，在资产端，积极优化资产结构，完善客户差异化定价机制，实现对贷款定价的精细化和全流程管理；在负债端，加快推进全产品线的创新和流程优化，加快场景、生态的建设，打造市场领先的“爆品”，通过提高客户黏性，增强资金聚集能力，降低资金成本。

(责编：岳弘彬)