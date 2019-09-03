国内油价或今年第十次上调，加油站优惠有所收窄

中新经纬客户端9月3日电 (张澍楠)经历“两连降”后，今日(3日)24时，国内成品油调价窗口将再次开启。多机构称，本计价周期内，国际油价震荡后上扬，国内测算的原油变化率持续处在正值范围，成品油价格将上调已成定局。据机构测算，本轮油价上调后，车主加满一箱92#汽油将多花约4元。

EIA原油库存锐减至去年10月来最低

资料图 中新经纬 摄

美国能源信息局(EIA)28日发布的一份报告显示，在截至8月23日的一周内，美国商业原油库存减少1002.7万桶至4.278亿桶，已降至2018年10月来最低，超出市场预期，市场预估为减少211.2万桶。

此外，石油输出国组织(OPEC)部长级联合监督委员会8月27日发布公告指出，OPEC以及俄罗斯等非OPEC产油大国7月减少的原油产量，高达协议减产额度的159%，是自今年年初以来的最高值。

金联创成品油分析师毕海兵表示，8月22日至8月28日，国际原油期货价格呈现先抑后扬走势，美国EIA原油库存再度降千万桶提振油价上涨、OPEC坚定减产提振市场心态、伊朗局势紧张导致原油供应继续受到威胁等因素为油价带来提振。

截至8月最后一个交易日，NYMEX原油期货收跌2.73%，报55.16美元/桶，终结三日连涨走势，8月跌5.84%，连跌两月。布伦特原油期货收跌2.15%，报59.19美元/桶，8月跌9.01%，创5月以来最大月跌幅。WTI 10月原油期货收跌1.61美元，跌幅2.84%，报55.10美元/桶。

国内油价短期或维持走高态势

据卓创资讯测算，截至8月30日收盘，国内第9个工作日参考原油变化率为2.58%，对应汽柴油上调108元/吨，折合成升价，92#汽油及0#柴油分别上调0.08、0.09元/升。若按此落实，车主加满一箱(50L)92#汽油将多花约4元。

中新经纬客户端统计，2019年以来，按照“十个工作日”一调整原则，包括3月31日因增值税税率调整而进行的下调，国内成品油价已历经17轮调价，呈现“9升6降2搁浅”格局，汽、柴油价格分别累计上调125元/吨和140元/吨。

加油站零售方面，卓创资讯成品油分析师杨霞表示，虽然国内加油站优惠力度较之前有所收窄，但局部地区的优惠政策仍存在，多数优惠幅度在0.8-1.3元/升。

此外，隆众资讯分析师李彦称，近期中石化等主营站的大幅优惠多集中于某一区域，如山东省威海地区，主营站优惠幅度可达1.5元/升，其他地区则是仅部分站点有大幅优惠。民营加油站零售价多比主营加油站低0.4-0.6元/升，仅部分位置相对偏僻站点存在1-1.2元/升的大幅优惠。

需求面上，毕海兵称，高温多雨天气逐渐减退，汽车车载空调使用频率走低，汽油终端消耗量或回归平稳；进入“金九”月份，户外工程、基建等大型单位开工率回升，柴油终端需求将有所提升。

下一轮调价窗口将于2019年9月18日24时开启，隆众资讯表示，当前国际原油市场的利好因素有所增强，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。金联创也分析，多重利好因素提振市场，加之进入新一轮销售周期，主营方面暂无销售压力，挺价意愿强烈，故预计国内汽柴油行情或延续小涨态势。(中新经纬APP)

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