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国办：到2035年体育产业成为国民经济支柱性产业

记者 班娟娟 北京报道

2019年09月03日08:23  来源：经济参考报
 
原标题：国办：到2035年体育产业 成为国民经济支柱性产业

　　国务院办公厅日前印发《体育强国建设纲要》（以下简称《纲要》）。《纲要》提出，到2020年，建立与全面建成小康社会相适应的体育发展新机制。体育产业在实现高质量发展上取得新进展。到2035年，体育治理体系和治理能力实现现代化，体育产业更大更活更优，成为国民经济支柱性产业。到2050年，全面建成社会主义现代化体育强国，人民身体素养和健康水平、体育综合实力和国际影响力居于世界前列。

　　《纲要》针对体育强国建设提出了五个方面战略任务，包括落实全民健身国家战略，助力健康中国建设。提升竞技体育综合实力，增强为国争光能力。加快发展体育产业，培育经济发展新动能。促进体育文化繁荣发展，弘扬中华体育精神。加强对外和对港澳台体育交往，服务中国特色大国外交和“一国两制”事业。

　　《纲要》还提出，完善公共财政体育投入机制，多渠道筹措资金支持体育强国建设。加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度。加大政府向社会力量购买公共体育服务的力度。研究完善建设用地标准，在国家土地政策允许范围内，保障重要公益性体育设施和体育产业设施、项目必要用地，并依法依规办理用地手续。

(责编：杨曦、庄红韬)
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