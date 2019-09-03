原标题：楼市成交整体低迷 百城房价涨幅持续收窄

8月，新房、二手房市场成交皆持续低迷。市场机构统计显示，重点城市新房成交量同、环比双降，长沙、济南、徐州等市成交显著缩量，主要城市二手房成交量环比继续回落。在成交量走低的基础上，当月百城住宅价格平均涨幅进一步收窄。

根据克而瑞地产研究中心的统计数据，8月份受监测城市普遍供大于求。全国29个重点城市新增供应面积2483万平方米，环比上升13%，同比下降8%。与此同时，29个重点城市整体成交2582万平方米，环比下跌6%，整体延续7月份下滑走势。当月大部分城市成交量继续走低。

其中，北上广深四大一线城市月内总成交231万平方米，环比下降10%，同比下降7%，降幅进一步扩大。具体来看，除上海以外，其余三城成交均出现不同程度的下滑，尤以北京、深圳同、环比齐跌最显著；广州市部分商业银行上调房贷利率、延长放贷周期，房贷收紧一定程度上抑制了购房需求，成交环比略有下降。

25个二、三线城市总成交面积达2351万平方米，同环比分别下跌3%和6%。各城市成交走势持续分化。中西部城市整体表现良好；长三角多数城市成交继续走弱，且跌幅远超均值。其中，苏州因网签暂停和“最严限购限售”政策的出台，成交量大幅回落。常州、杭州依然延续供应放量、成交反降的低迷行情。

值得一提的是，在二手房市场，8月份重点城市成交量普遍出现继续环比下跌的局面。自5月份以来，二手房市场降温特征明显，成交量随之步入下行通道。7月份二手房市场出现企稳迹象，成交量环比基本持平。不过，8月份二手房市场波动调整，成交量环比再次小幅回落。8月份，克而瑞方面监测的7个重点城市二手房累计成交479万平方米，环比下降8%，同比仍上升5%。具体而言，除南京环比回升18%之外，其余城市成交量环比皆小幅回落，北京以-21%的环比跌幅居首。

从价格走势来看，8月份，中国指数研究院方面监测的全国100个城市（新建）住宅平均价格为15004元/平方米，环比上涨0.37%，涨幅较7月收窄0.01个百分点。从涨跌城市个数看，69个城市环比上涨，29个城市环比下跌，2个城市与上月持平。

针对未来市场走势，中指院分析预测，在中央多次重申坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”，并持续加强房地产市场金融监管力度的大背景下，楼市调控政策整体将依旧从严，房企融资渠道保持收紧。预计未来，房地产市场整体将延续平稳走势。但由于不同城市房地产市场发展基础和环境不同，城市分化将愈发显现，部分弱三四线城市由于缺乏产业、人口等因素支撑，房地产市场面临调整压力。

(责编：杨曦、庄红韬)