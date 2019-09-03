原标题：猪肉价格上涨，肉类供给如何保障

最近，猪肉价格成了消费者聊的最多的话题之一。从今年3月特别是6月以来，我国猪肉价格持续上涨，这使得各地居民“菜篮子”增加了重量。

猪肉价格上涨背后的原因有哪些？后期猪肉价格走势如何？如何保障肉类市场供给？记者进行了调查。

猪价缘何大幅上涨

作为北京新发地农产品批发市场的猪肉销售大户，齐尚港这些年见惯了肉价的涨涨跌跌。他告诉记者，近期猪肉价格涨势还在持续，但后续涨幅预计有限，进入10月份后，对牛羊肉的需求也将对猪肉价格起到平抑作用。

6月以来，我国生猪价格持续上涨，进入8月份后上涨较快。据农业农村部对500个县定点监测，8月份第3周全国活猪平均价格每公斤22.72元，比前一周上涨8.6%，同比上涨67.6%；猪肉价格每公斤35.12元，比前一周上涨8.3%，同比上涨57.3%。

农业农村部畜牧兽医局监测信息处处长辛国昌分析，近期生猪价格上涨，主要原因是生猪产能下降较多，市场供应偏紧。

据农业农村部对400个县定点监测，7月份生猪存栏环比下降9.4%，同比下降32.2%；能繁母猪存栏环比下降8.9%，同比下降31.9%。猪周期、非洲猪瘟疫情、禁养限养等多种因素综合影响，造成了生猪产能下降。

“具体来看，生猪价格周期性下行，导致部分养猪场户‘不想养’。去年2月份猪价进入下行周期，3月份养猪业陷入亏损，养猪场户为止损，放缓补栏、减少存栏，形成了一轮去产能周期。”辛国昌说，其次是非洲猪瘟疫情冲击，养猪场户“不敢养”。去年8月份发生的非洲猪瘟疫情，对养猪场户的补栏积极性造成了很大冲击，加剧了产能下行。由于非洲猪瘟病毒致死率高，目前还没有有效疫苗，以至于很多中小养猪场和散养农户空栏观望，甚至清栏退养。同时，一些地方政府发展养猪积极性不高，禁养限养“不让养”，有的地方对新建养殖场用地基本不批、只拆不建，有的地方在养殖环保工作中“以禁代治”、对养猪场“一拆了之”。

后期猪价走势如何

受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪存栏量和能繁母猪存栏量下降。

专家指出，按照生猪生产规律，从母猪怀孕、仔猪出生，到育肥猪出栏需约10个月。从去年8月初开始，我国发生非洲猪瘟疫情，从去年10月开始，我国能繁母猪存栏同比降幅达到5.9%，超过5%的预警线。随后降幅逐月扩大，今年6月份同比降幅达26.7%。

“这意味着，今年六七月份开始，生猪供应减少问题显现。”辛国昌说。

去年8月初我国发生非洲猪瘟疫情以来，农业农村部会同各地各有关部门，有力推进非洲猪瘟防控，取得了阶段性成效。今年以来，疫情发生势头明显减缓，除4月份外，其他月度新发疫情均保持在个位数；截至8月28日，8月份新发疫情3起。除云南、四川、湖北外，目前全国其他省份的疫区已全部按规定解除封锁，生猪生产和运销秩序逐步恢复，全国猪肉市场总体稳定。

猪肉价格上涨，是不是受中美经贸摩擦等外部不确定性因素影响？

“猪价上涨与中美贸易摩擦无关。”辛国昌回应表示，近十年来，我国猪肉进口量总体呈增加趋势，但主要起到供需余缺调节作用，进口猪肉占国内猪肉产量的比重不超过3%，猪肉供应以国内生产为主。

数据显示，我国猪肉主要进口来源国较多，包括德国、西班牙、加拿大、巴西、美国、丹麦等。2016—2018年，我国从美国进口猪肉分别为21.55万吨、16.57万吨和8.57万吨，分别占国内猪肉产量的0.4%、0.3%和0.16%，对我国猪肉市场供应影响微乎其微。

“从去年下半年以来的生猪存栏和能繁母猪存栏下降情况来判断，今年猪肉产量可能会出现明显减产，市场供需存在一定的缺口，春节前生猪价格仍将高位运行，预计明年生猪生产将逐步恢复，生猪价格将逐步回落。”辛国昌说。

保障市场供应靠什么

9月1日上午9时起，南宁市淡村农贸市场、华园农贸市场、官塘农贸市场等10个农贸市场，开始在定点摊位上架销售限价猪肉，限价肉按低于前10日市场平均价10%以上的价格销售。

不仅在南宁，为保障猪肉市场供给，各地各部门纷纷行动起来，出台各项举措。

8月26日，四川出台“猪九条”举措，要求严格落实“菜篮子”市长负责制，健全猪肉市场供应保障机制，具体举措包括，省级财政要通过生猪生产稳定专项补贴等措施，对受影响较大的生猪调出大县的规模化养猪场（户）实行临时性生产救助；通过财政奖补等方式，重点支持种猪场、标准化养殖场和屠宰场建设。

江西万安县扎牢非洲猪瘟防控网络，选派技术员深入乡村指导各个养殖户科学养殖，防控非洲猪瘟疫情，从饲料、药物、疫苗等生产投入品的安全选择方面对养殖户进行培训，指导养殖户规范实施消毒及污染源的消除，帮助构建完善的猪场生物安全环境。“有技术员的专业指导，更加坚定了我对养猪的信心，真是太感谢了！”万安县窑头镇养殖大户张发明说。

“从全国来看，从肉类总体供应看，考虑到替代品生产发展较快、进口增加、猪肉消费下降等因素，今年肉类供应是有保障的，老百姓碗里不会缺肉。”辛国昌分析，据监测，上半年鸡肉产量增长13.5%，水禽增加更快，牛羊肉产量也有所增加。同时，猪肉进口增加，上半年猪肉进口81.9万吨，增长26.4%，预计后期猪肉进口还有增加余地。

按照国务院部署，各有关部门和地方政府已出台多项有效举措，在继续加强对非洲猪瘟防控的同时，在增加供给上下功夫，稳定猪价。

“在生产环节，加快恢复生猪生产。”辛国昌说，同时加快产业转型升级，构建标准化生产体系，提升养殖企业的生产经营能力、抵御风险能力。目前，各级政府正在创建生猪标准化示范场，并鼓励和支持有条件的小农户稳步扩大规模，实现产业向规模适度、生产集约、管理先进的方向发展。

（本报记者 李慧）

(责编：杨曦、庄红韬)